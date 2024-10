Un membre du conseil d’Oshkosh exprime ses regrets d’avoir brandi un drapeau représentant le nationalisme blanc sur une photo d’université

OSHKOSH – Un membre du Conseil commun d’Oshkosh récemment élu exprime ses regrets sur une partie de son passé politique.

Six ans après une période controversée à l’Université Fordham de New York, Jacob Floam a déclaré qu’il éprouvait des remords d’avoir été impliqué dans deux controverses à l’université, notamment d’avoir été photographié tenant un drapeau qui représente le nationalisme blanc.

Jacob Floam

Une personne connaissant la photo l’a envoyée par courrier électronique au Northwestern avant qu’une enquête de Northwestern ne révèle que Floam a également reçu une sanction académique pour son rôle dans une altercation sur la « liberté d’expression » dans un café universitaire.

Dans une interview avec le Northwestern, Floam, qui est également directeur de campagne du représentant américain Glenn Grothman, un républicain cherchant à être réélu le 5 novembre, a déclaré qu’il aurait souhaité « ne jamais être impliqué dans ces choses ».

« J’ai vraiment grandi après ces incidents, et ces situations à l’université ne correspondent pas à ce que je suis en tant que personne », a déclaré l’ancien superviseur du conseil d’administration du comté de Winnebago, âgé de 26 ans.

« Je comprends qu’il y ait beaucoup de discours sur la politique, mais je ne me considère pas comme une personne haineuse. Je n’ai jamais ressenti cela du tout », a-t-il déclaré.

Les deux incidents sont directement liés aux républicains du Fordham College à l’époque où Floam était secrétaire.

Selon un article publié par le journal universitaire Fordham Ram, les deux incidents ont des liens directs avec les républicains du Fordham College à l’époque où Floam, alors âgé de 20 ans, était secrétaire du club.

Dans un exercice de « liberté d’expression » prévu, des membres du Collège républicain, dont Floam et le président Sebastian Balasov, ont incité à une confrontation verbale avec la direction du Rodrigue’s Coffee House en portant des chapeaux Make America Great Again (MAGA) dans le café.

Au cours de l’enquête menée par l’université sur l’altercation, une photo de Floam, Balasov et huit autres étudiants posant avec un drapeau du pays fictif de « Kékistan » après la fin d’un match de football intra-muros.

Le Southern Poverty Law Center, une organisation de défense juridique à but non lucratif connue pour classer les groupes haineux, montre que le « Kekistan » est originaire du terme « kek » dans le monde du jeu vidéo et a d’abord été utilisé pour « troller » les politiques identitaires de l’extrême gauche et de la droite.

« Kek » et « Kekistan » ont finalement été absorbés par l’idéologie de la droite alternative.

Le drapeau du « Kekistan » tire ses origines du drapeau de guerre nazi allemand et sert de symbole du nationalisme blanc.

Le drapeau vert, noir et blanc du « Kekistan », qui tire ses origines du drapeau de guerre nazi allemand, sert désormais de symbole du nationalisme blanc. Il a fait des apparitions marquantes lors de l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021 et du rassemblement « Unite the Right » à Charlottesville, en Virginie, en août 2017.

Floam affirme que c’est Balasov qui a apporté le drapeau « comme un drapeau de plaisanterie tiré d’un mème en ligne », et ni lui ni les huit autres étudiants n’avaient la moindre idée de ce que représentait le symbole.

Le récit de Floam semble être corroboré par le journaliste de The Current GA, Jake Shore, qui a rendu compte des deux incidents du Fordham Ram alors qu’il était sur le campus.

Floam a déclaré : « Pour ce drapeau en particulier, une chose que je pense qu’il est important de savoir est que mon père est juif, donc j’ai été très déçu parce que mes amis de l’époque ont pris ce drapeau, connaissant mes origines, et m’ont mis en photo avec il.

« Je me suis senti trahi par des gens en qui je pensais avoir confiance, et c’est la raison pour laquelle nous ne sommes plus amis », a-t-il déclaré.

Les efforts pour atteindre Balasov et le doyen des étudiants de l’Université Fordham, Christopher Rodgers, se sont révélés infructueux, mais Shore et un autre ancien étudiant qui souhaitait rester anonyme ont décrit la direction du club par Balasov comme controversée.

« C’était un tournant très choquant pour ce club républicain qui semblait créer beaucoup de conflits », a rappelé Shore.

« Tout d’un coup, ils sont apparus sur notre radar, provoquant de nombreux conflits au cours des six premiers mois de [former president Donald] La première année de Trump.»

Les Républicains du Collège ont accueilli Roger Stone pour qu’il s’exprime sur le campus.

Le « conflit » a apparemment commencé en octobre 2017 lorsque le club a invité le consultant politique conservateur controversé Roger Stone à s’exprimer sur le campus, suscitant la colère de plusieurs étudiants et incitant même à un article d’opinion de Fordham Ram.

À l’époque, Stone a été interdit d’apparaître sur CNN et MSNBC après des incidents précédents au cours desquels il a utilisé un langage offensant pour décrire l’analyste politique de CNN Ana Navarro et le contributeur de CNN Roland Martin.

Une vidéo de l’incident du café est ensuite devenu viral et a été repris par les médias nationaux après que Michael Esposito, membre des Républicains du Collège, et la co-présidente de Rodrigue, Kristal Ho, aient eu une altercation verbale.

La vidéo montre quelqu’un qui ressemble à Floam interagissant brièvement avec Ho alors qu’il se tient près du comptoir. Le reportage du Ram sur l’incident cite un membre du café disant que huit républicains du Collège se tenaient autour du comptoir pour bloquer le service.

Floam a reconnu que lui, Balasov et Ho avaient été sanctionnés pour leur rôle dans l’incident.

« Il y avait cette idée que nous entrions dans ce café avec ces chapeaux. J’avais 20 ans et j’ai dit ‘OK’, mais je ne m’attendais pas à ce que la réponse soit aussi dure qu’elle l’a été, pour être honnête avec vous », a déclaré Floam à propos de l’incident.

« J’y repense maintenant et je me demande « pourquoi ? C’est quelque chose que je ne ferais pas aujourd’hui.

Le représentant américain Glenn Grothman et DJ Nichols, membre du conseil d’Oshkosh, pensent que Floam a tiré les leçons des incidents.

Grothman et DJ Nichols, membre du conseil d’Oshkosh de Floam, semblent partager le sentiment que Floam a appris des incidents de l’Université Fordham.

Nichols et Grothman ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant des incidents liés au drapeau et au café avant de parler au Northwestern.

Floam a d’abord travaillé avec Grothman comme chauffeur en 2020 avant de devenir directeur de campagne du membre du Congrès deux ans plus tard.

« Jacob est un gars honnête depuis que je le connais et il n’exprime que des idées conservatrices dominantes, donc il serait mesquin de supposer la pire des photos qu’un gars a prises quand il avait 20 ans », a déclaré Grothman.

Jacob Floam, membre du conseil d’Oshkosh (à droite, agenouillé) dit qu’il regrette de tenir ce drapeau du pays fictif du Kekistan, qui a maintenant été coopté par des groupes nationalistes blancs.

Comme Floam, Nichols a été récemment élu au conseil d’Oshkosh en avril et s’est dit surpris d’entendre qu’une telle « image existe » après avoir fait la connaissance de Floam au cours des six derniers mois.

« Les discours de haine et les symboles de haine n’ont pas leur place à Oshkosh, [but] Je n’ai jamais été témoin d’un parti pris pour ou contre un groupe de la part de Jacob, ni au sein du conseil ni dans des conversations personnelles, et je pense que nous apprendrons qu’il s’agissait d’une erreur de la part d’un étudiant qui l’a suivi jusqu’à l’âge adulte », a déclaré Nichols au Northwestern.

« En tant que communauté, nous devons tenir nos voisins et nos dirigeants responsables de leurs actes, mais veiller à ne pas les définir par leurs pires moments. »

Floam a déclaré qu’il se concentrait sur les problèmes auxquels Oshkosh est confronté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que cette nouvelle pourrait avoir un impact sur les aspirations politiques, Floam a répondu qu’il n’avait pas d’autres idées que de se concentrer sur les problèmes actuels auxquels le Conseil est confronté.

Selon Floam, il n’a jamais pensé à se présenter aux élections jusqu’à ce que son siège au conseil d’administration du comté soit laissé vacant en 2022.

Originaire du Maryland, Floam a reconnu que sa mère, originaire du Wisconsin, a toujours été très impliquée dans la politique.

Il a passé son dernier semestre universitaire à l’UW-Madison, où il a pu interagir avec le président de l’Assemblée républicaine, Robin Vos, avant d’effectuer un stage à Capitol Hill en 2019.

Floam a déclaré que c’était son passage au conseil d’administration du comté de Winnebago et maintenant au conseil commun d’Oshkosh qui avait le plus façonné sa vie dans la fonction publique.

Et il veut que les citoyens d’Oshkosh sachent qu’il est une personne radicalement différente de l’étudiant de l’Université Fordham.

« Je veux que les gens sachent que je [care]. Je suis très, très sensible à leurs problèmes et je m’en soucie », a déclaré Floam.

« À l’université, c’était plutôt partisan, pour être honnête avec vous, et maintenant je crois en notre travail ensemble parce que nous sommes tous une seule communauté et, en fin de compte, la chose la plus importante à savoir est que la fonction publique est ma passion. »

Contactez Justin Marville à [email protected].

Cet article a été initialement publié sur Oshkosh Northwestern : Jacob Floam, membre du conseil d’Oshkosh, regrette d’avoir brandi le drapeau du Kekistan à l’université