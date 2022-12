Un membre du conseil de Los Angeles impliqué dans une bagarre avec un militant

LOS ANGELES (AP) – Un membre du conseil municipal de Los Angeles a été impliqué dans une bagarre avec un militant lors d’un événement de vacances vendredi soir.

L’altercation impliquant Kevin de León s’est produite lors d’une distribution de jouets et d’un éclairage d’arbre de Noël à Lincoln Park, a rapporté le Los Angeles Times.

León a déclaré dans une déclaration au journal qu’il avait été agressé, tandis que des militants ont déclaré que le membre du conseil était l’agresseur.

Le Times a rapporté que deux organisations militantes locales, RootsAction et J-TOWN Action and Solidarity, ont publié une vidéo sur Twitter montrant une partie de l’incident entre De León et un homme identifié comme étant Jason Reedy, un organisateur du conseil municipal populaire.

Le bureau de De León a déclaré que Reedy et d’autres militants étaient en faute. Le porte-parole de De León, Pete Brown, a déclaré que le membre du conseil avait reçu un coup de tête de Reedy, qu’un membre de son personnel avait reçu un coup de coude au visage et qu’un volontaire avait reçu un coup de poing au bras, a rapporté le Times.

La déclaration de De León au Times a déclaré qu’ils avaient été “violemment et physiquement agressés par des militants autoproclamés lors d’un événement de vacances communautaire à la consternation d’une multitude de familles et d’enfants qui étaient là pour célébrer l’illumination d’un arbre de Noël et recevoir des jouets et de la nourriture. ”

“La rhétorique croissante atteint son paroxysme, passant des menaces verbales à des actes de violence réels et doit cesser avant que des dommages plus graves ou des pertes de vie ne se produisent”, indique le communiqué. “La violence n’est pas la liberté d’expression et n’a pas sa place en politique ou en démocratie.”

Shakeer Rahman, un avocat représentant Reedy, a qualifié De León de “honte” dans une déclaration au Times vendredi soir.

« Des séquences vidéo le montrent clairement, lui et ses partisans, en train de lancer cet assaut alors que M. Reedy se tient à plat ventre », a déclaré Rahman. “Non seulement Kevin de León a perdu toute légitimité politique, mais ses affirmations selon lesquelles c’est lui qui a été attaqué ici soulignent simplement à quel point il a perdu le contact avec la réalité.”

Plus tôt vendredi, De León a assisté à sa première réunion du conseil municipal en près de deux mois à la suite d’un scandale concernant des propos racistes d’élus.

The Associated Press