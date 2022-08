Un membre du conseil de l’Iowa contre-poursuit la police pour l’arrestation d’une manifestation

DES MOINES, Iowa (AP) – Un membre du conseil de Des Moines contre-attaque deux policiers qui ont pris la décision inhabituelle plus tôt cette année de poursuivre plusieurs personnes qui ont participé à une manifestation de 2020 à la suite du meurtre de George Floyd par un officier de Minneapolis.

La contre-poursuite de la conseillère Indira Sheumaker indique que les agents Peter Wilson et Jeffrey George ont fait usage d’une force excessive et ont violé ses droits civils lorsqu’ils l’ont arrêtée lors d’une manifestation le 1er juillet 2020, devant le Capitole de l’État de l’Iowa. Le procès de Sheumaker – signalé pour la première fois par le Des Moines Register – accuse également les officiers d’avoir intenté une poursuite frivole contre les manifestants.

En juin, Wilson et George ont poursuivi Sheumaker et cinq autres manifestants, les accusant d’agression et réclamant des dommages-intérêts, y compris un montant non spécifié de dommages-intérêts punitifs.

La manifestation faisait partie des manifestations contre le racisme et la brutalité policière qui ont éclaté dans le monde après le meurtre de Floyd. Cela a commencé par un rassemblement au Capitole de l’État de l’Iowa pour faire pression pour le rétablissement du droit de vote des criminels et est devenu violent alors que la police emmenait les manifestants arrêtés.

Le procès des officiers – qu’ils ont déposé en tant qu’individus et non en tant que représentants du département de police de Des Moines – accuse Sheumaker et un autre manifestant d’avoir étouffé George alors que les manifestants tentaient de contrecarrer les tentatives des officiers d’arrêter plusieurs personnes sur des mandats antérieurs.

Le procès des officiers décrit les actions des manifestants comme « rien de moins que du terrorisme intérieur ». Les manifestants ont déclaré que la police avait intensifié les tensions et avait été brutale dans sa gestion des arrestations.

Sheumaker, qui a été élue au conseil municipal en 2021 sur une plate-forme appelant à une réforme de la police, nie les accusations des officiers dans sa contre-poursuite. Le procès indique qu’elle prenait une vidéo des actions de la police lors de la manifestation lorsqu’elle a été poussée par la foule dans George. Alors qu’elle tentait de se remettre sur pied, selon sa contre-poursuite, Wilson l’a mise dans un étranglement et l’a traînée sur le sol avant que les deux officiers ne la taclent.

Sheumaker déclare également dans sa demande reconventionnelle que le procès des officiers est interdit par la jurisprudence de l’Iowa connue sous le nom de «règle du pompier», qui stipule que la lutte contre les incendies et le maintien de l’ordre sont des emplois intrinsèquement dangereux et empêche généralement les intervenants d’urgence de poursuivre ou de percevoir des dommages-intérêts pour des blessures qui surviennent dans l’exercice de leurs fonctions.

L’avocat des officiers, Mark Hedberg, a qualifié la demande de Sheumaker d’infondée, a rapporté le registre.

The Associated Press