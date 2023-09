Un membre du conseil de Dixon vise le siège du Sénat de l’Illinois – Shaw Local

DIXON – Un membre du conseil municipal de Dixon a annoncé qu’il se présentait pour représenter le district sénatorial de l’Illinois qui comprend tous les comtés de Whiteside et Lee et des parties du comté d’Ogle.

Le membre du Conseil Chris Bishop a déclaré mercredi sa candidature pour le 37e siège du district sénatorial devant la statue d’Abraham Lincoln sur Lincoln Statue Drive à Dixon, affirmant qu’il solliciterait l’investiture républicaine pour le siège occupé par le sénateur sortant Winn Stoller, R- Germantown. Collines.

« Je demande votre soutien pendant cette élection, non pas en tant que personne qui promet de pouvoir résoudre tous les problèmes de l’État, mais plutôt en tant que candidat capable d’exprimer un bon jugement », a déclaré Bishop.

Bishop, qui en est à son deuxième mandat au conseil municipal, a déclaré qu’il avait pris sa décision de se présenter il y a environ une semaine et a déclaré qu’elle était basée sur ce qu’il avait appris au cours de son mandat au conseil.

« Je suis entré en politique peu de temps après que la ville de Dixon ait été confrontée au plus grand cas de fraude municipale de l’histoire des États-Unis », a-t-il déclaré, ajoutant que la ville avait institué un changement de gouvernement et embauché le premier directeur municipal de Dixon au cours de son premier mandat. « J’ai travaillé avec le conseil pour soutenir nos partenariats économiques qui ont stimulé la croissance et l’expansion de nos secteurs industriel, de vente au détail et de l’habitation. Nous nous sommes concentrés sur la construction et l’entretien des infrastructures et prévoyons de continuer à l’avenir. Nous avons maintenu un budget équilibré et cautionné les pensions de nos policiers et pompiers pour protéger l’avenir financier de la ville.

Bishop a déclaré que la croissance et la stabilité de la ville ont été favorisées par une approche pleine de bon sens et par la conviction que cela est possible.

« Cette approche fondée sur le bon sens est ce que j’aimerais ramener à Springfield », a-t-il déclaré.

Ancien enseignant de Dixon et maintenant employé dans le secteur de la commercialisation des céréales et de l’assurance-récolte, Bishop a déclaré qu’il s’efforcerait de fournir aux écoles les ressources dont elles ont besoin et de limiter les formalités administratives qui les gênent ; donner aux premiers intervenants les outils dont ils ont besoin et protéger leur capacité à fournir leurs services ; s’efforcerait de rendre l’Illinois plus favorable aux entreprises afin d’attirer, de promouvoir et de soutenir les entreprises de l’Illinois ; et travaillerait à apporter la stabilité financière à l’État.

La majeure partie du 37e district du Sénat comprend tous les comtés de Whiteside et Lee, la plupart du comté de Bureau, ainsi que des parties des comtés de DeKalb, Ogle, Rock Island et La Salle. Stoller, qui a été élu pour la première fois en 2020 et réélu en 2022, a annoncé il y a deux semaines qu’il ne briguerait pas un troisième mandat. Il quittera le Sénat à la fin de son deuxième mandat qui expirera en janvier 2025.

Les candidats pourraient commencer à faire circuler les pétitions de nomination le 5 septembre. Les candidats doivent déposer leur déclaration de candidature entre le 27 novembre et le 4 décembre pour être candidats aux primaires générales. Les élections primaires auront lieu le 19 mars 2024.