Un membre du conseil d’administration du comté de McHenry annonce sa candidature contre le président Michael Buehler – Shaw Local

La membre du conseil d’administration du comté de McHenry, Kelli Wegener, a annoncé mercredi qu’elle se présentait à la présidence du conseil d’administration du comté de McHenry lors des élections de 2024.

Wegener, qui dessert le cinquième district du conseil du comté de McHenry, pourrait se présenter contre le républicain sortant Michael Buehler.

Buehler, propriétaire de D&M Scale Service Inc. à Bensenville, a remporté la course en 2020 contre le titulaire démocrate Jack Franks. Franks a été le premier démocrate à occuper le poste de président et c’est la première fois que Buehler occupe un poste politique élu.

Wegener a été en désaccord avec Buehler dans le passé sur sa nomination du démocrate John Collins pour occuper un siège laissé par la représentante de l’État Suzanne Ness en 2021.

Les mandats de Buehler et de Wegener se terminent en décembre 2024.

«Je pense que des changements doivent être apportés dans le comté. Je veux commencer par plus de transparence au sein du conseil d’administration », — Kelli Wegener, membre du conseil d’administration du comté de McHenry

Wegener, une résidente de Crystal Lake, se décrit comme une démocrate fiscalement conservatrice. Les questions clés pour lesquelles elle veut faire campagne en tant que présidente du conseil de comté sont la responsabilité fiscale, les femmes dans la démocratie, la protection de l’environnement, l’épidémie d’opioïdes, la santé mentale et l’égalité.

« Notre comté mérite un leadership modéré et éthique qui veille aux meilleurs intérêts de nos résidents, plutôt qu’à des intérêts particuliers », a déclaré Wegener.

Le président du conseil du comté de McHenry, Michael Buehler, est vu lors d’une réunion du comité plénier du conseil du comté de McHenry le vendredi 12 novembre 2021, au bâtiment administratif du comté de McHenry à Woodstock. (Matthieu Apgar – [email protected]/Matthieu Apgar)

Buehler n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Wegener était auparavant examinateur bancaire à la Federal Reserve Bank et a récemment pris sa retraite de la First Congregational Church à Crystal Lake en tant qu’administrateur financier.

Une « solide expérience en comptabilité » et être une bonne communicatrice sont des moyens pour Wegener de se démarquer dans la campagne.

«Je pense que des changements doivent être apportés dans le comté. Je veux commencer par plus de transparence au sein du conseil d’administration », a-t-elle déclaré.

Wegener a déclaré que ses approbations incluent la représentante de l’État Suzanne Ness et les membres du conseil du comté de McHenry Carolyn Campbell, Theresa Meshes, Lou Ness et Gloria Van Hof. L’ancienne sénatrice d’État Melinda Bush, l’ancienne représentante d’État Lauren Beth Gash et la présidente démocrate du comté de McHenry Kristina Zahorik ont ​​également approuvé.

« Il semble que le poste de président puisse être utilisé de manière partisane », a déclaré Wegener.

Wegner a déclaré lors d’un appel téléphonique avec le Northwest Herald que l’un de ses objectifs était d’augmenter l’accès à Internet dans les régions nord et ouest du comté de McHenry. Elle a vu « de première main » à quel point un accès Internet peu fiable peut affecter les résidents.

Elle siège aux conseils d’administration de Home of the Sparrow, de McHenry County Democratic Women et de la Community Foundation of McHenry County.

« Il est très important d’avoir des conversations avec les gens, en particulier sur des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord », a déclaré Wegener. « Je trouve que nous avons toujours un terrain d’entente. »