Un membre du conseil d’administration du Comité olympique japonais critique les organisateurs des Jeux de Tokyo

Un membre du conseil d’administration du Comité olympique japonais a fustigé vendredi les organisateurs de la Jeux de Tokyo pour avoir ignoré les préoccupations du public concernant la tenue de la pièce maîtresse du sport mondial au milieu d’une pandémie, mais a déclaré qu’il était trop tard pour annuler.

Le Comité international olympique (CIO) semblait penser qu’il pourrait écraser les souhaits du public japonais, qui, selon les sondages d’opinion, souhaite massivement que les jeux soient annulés ou reportés, a déclaré Kaori Yamaguchi dans un article d’opinion publié par l’agence de presse japonaise Kyodo.

Déjà reporté de l’année dernière en raison de la pandémie, une version réduite des Jeux sans spectateurs étrangers devrait commencer le 23 juillet malgré les craintes du public que l’événement ne draine les ressources médicales et propage le coronavirus alors que le Japon lutte contre une quatrième vague d’infections .

Yamaguchi, ancien médaillé olympique de judo, a accusé le gouvernement japonais, le comité d’organisation de Tokyo 2020 et le CIO d' »éviter le dialogue ».

« Le CIO semble également penser que l’opinion publique au Japon n’est pas importante », a-t-elle déclaré.

«Je crois que nous avons déjà raté l’occasion d’annuler… Nous avons été coincés dans une situation où nous ne pouvons même pas nous arrêter maintenant. Nous sommes damnés si nous le faisons, et damnés si nous ne le faisons pas. »

Une série de commentaires de responsables du CIO, dont un du vice-président du CIO, John Coates, selon lequel les Jeux olympiques se tiendraient même sous l’état d’urgence tel qu’il est actuellement en place à Tokyo et dans d’autres régions, ont suscité l’indignation au Japon.

Le gouvernement japonais affirme également que les Jeux peuvent se dérouler en toute sécurité malgré un déploiement lent des vaccins et un nombre croissant de cas graves de coronavirus mettant à rude épreuve le système médical. Le pays a enregistré près de 750 000 cas et plus de 13 000 décès.

Le plus haut conseiller médical du pays a déclaré jeudi que les directives de santé publique, y compris les siennes, n’atteignaient pas le CIO en charge de l’événement.

« Nous réfléchissons maintenant à l’endroit où nous devrions donner nos conseils », a déclaré Shigeru Omi aux législateurs. « S’ils veulent organiser (les Jeux), c’est notre travail de leur dire quels sont les risques. »

Omi a déclaré vendredi aux législateurs qu’il prévoyait de publier le point de vue d’experts médicaux sur la tenue des Jeux olympiques de Tokyo d’ici le 20 juin, date à laquelle l’état d’urgence actuel à Tokyo et dans d’autres régions devrait prendre fin.

Seiko Hashimoto, chef du comité d’organisation de Tokyo 2020, a déclaré jeudi qu’il était important en ces temps difficiles de réunir un monde divisé avec le « pouvoir du sport ».

