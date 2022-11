Un membre du conseil d’administration de Trinity Services honoré pour 50 ans de service – Shaw Local

Trinity Services a honoré le président du conseil d’administration Raymond D. McShane pour 50 ans de service lors de son 33e dîner dansant annuel «Better Together» samedi à The Odyssey à Tinley Park.

McShane, 79 ans, de Channahon n’aurait jamais imaginé dans ces premières années qu’il servirait si longtemps. À l’époque, McShane aidait juste un ami.

McShane avait 29 ans lorsque Louis Moroni, membre du conseil d’administration de Trinity Services à la banque où travaillait McShane, a voulu voir si la banque pouvait donner des bonbons. Moroni a rendu visite aux clients de Trinity Services chaque année en tant que Père Noël.

Moroni a invité McShane à l’accompagner à Trinity Services pour aider à distribuer des bonbons à l’école de quatre pièces de Gouger Road à New Lenox, ce qu’il a fait pendant quelques années, a déclaré McShane. C’était la première fois que McShane rencontrait une pièce remplie de personnes handicapées, a-t-il déclaré.

“C’était bien que nous fassions quelque chose de bien”, McShane. “Quand nous avons vu les sourires sur leurs visages … c’était juste un bon sentiment.”

Puis un jour, Moroni a appelé McShane, lui a dit qu’il prenait sa retraite et déménageait en Arizona, puis a demandé à McShane de prendre sa place au conseil d’administration.

“J’ai dit: ‘Eh bien, d’accord.’ », a déclaré McShane. « Alors c’est comme ça que tout a commencé. Je ne pensais pas rester là aussi longtemps. »

Trinity Services à New Lenox a rendu hommage au président actuel du conseil d’administration, Raymond D. McShane, pour 50 ans de service lors de son 33e dîner dansant annuel «Better Together» le samedi 24 septembre 2022 à The Odyssey à Tinley Park. Sur la photo, des membres de la famille de McShane. Ils sont (de gauche, debout) : Tony Vari, Kadie McShane, Ray McShane, Jr., Raymond D. McShane, Lynda McShane, Cathey Koerner, Sue Vari et Craig Koerner, et (de gauche, accroupis) : : Emily Mepham, Lauren Vari, Sarah Vari, Christin Vari et Irene Huffman. (Photo gracieuseté de Trinity Services)

McShane était déjà membre de longue date du conseil d’administration lorsque Trinity Services a embauché Art Dykstra en tant que président et chef de la direction en 1987. Dykstra, qui a pris sa retraite fin 2017 et est maintenant PDG de la Trinity Foundation, a qualifié McShane de « type bien ».

“Lui et sa femme, Linda, sont tous deux soucieux de la communauté et intéressés à redonner à la communauté”, a déclaré Dykstra. « Lorsqu’il est arrivé au conseil d’administration, il ne connaissait pas vraiment les personnes ayant une déficience intellectuelle. Mais je pense que son cœur est allé vers les gens que nous servons.

Dykstra a déclaré que McShane était également quelqu’un sur qui il pouvait personnellement compter.

“Quand j’ai commencé, les choses n’étaient pas très roses”, a déclaré Dykstra. « Nous avions des problèmes d’argent. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Ray était l’un des membres du conseil d’administration. Il n’était pas officier à l’époque. Il passait pour demander comment les choses se passaient et comment il pouvait être utile.

Trinity Services à New Lenox a honoré le président actuel du conseil d’administration Raymond D. McShane (au centre) pour 50 ans de service lors de son 33e dîner dansant annuel «Better Together» le samedi 24 septembre 2022 à The Odyssey à Tinley Park. Ray est photographié avec sa femme Linda McShane (à gauche) et Thane A. Dykstra (à droite), président et chef de la direction de Trinity Services. (Photo gracieuseté de Trinity Services)

Dykstra a déclaré qu’il n’était pas de Joliet, mais la plupart des programmes de Trinity Services à l’époque étaient basés sur Joliet.

“Alors il m’a mis en contact avec des gens”, a déclaré Dykstra. « Son cœur est allé vers les gens et y est resté. Il s’en soucie vraiment.

McShane a apporté plusieurs qualités solides à son service : la pensée analytique, le fait de poser les bonnes questions et beaucoup d’encouragements, a déclaré Dykstra.

“Lorsque nous évoquions quelque chose, il voulait toujours savoir comment nous y parviendrions et comment cela fonctionnerait. J’ai toujours apprécié cela », a déclaré Dykstra. Et je l’appellerais l’un des encourageurs les plus doués que j’ai rencontrés. … Lorsque vous êtes entouré d’encouragements, ils vous élèvent. Il a toujours été si bon avec moi, une source de stabilité. … Il a été une bénédiction pour moi, ma famille et Trinity. Pour cela, je suis reconnaissant.

Trinity Services a embauché Art Dykstra en tant que président (photo de 2015) et PDG en 1987. À partir de 2018, il est maintenant PDG de la Trinity Foundation.

McShane, qui a déclaré avoir été président du conseil d’administration au cours des 15 dernières années, a déclaré qu’il était heureux de continuer à servir Trinity Services tant que Trinity serait satisfaite de son service. Il ne se soucie pas non plus du travail impliqué.

“Cela vous fait vous sentir bien quand vous voyez le résultat”, a déclaré McShane.

McShane a déclaré qu’il était fier du nouveau Studio 22 de Trinity Service. Trinity a converti son ancien entrepôt en un espace créatif permettant aux clients de se livrer à une variété d’activités diverses, notamment l’enregistrement de musique, l’apprentissage du yoga et la fabrication et la mise en bouteille de soda.

[ Trinity Services in New Lenox opens Studio 22 to provide ‘a creative and inviting space’ for its clients ]

Il s’est dit fier du ROXY Lockport, le théâtre que Trinity Services a acheté en 1995 pour des programmes puis rénové en 2017.

McShane a déclaré qu’il était également fier de Prairie Trail à The Landings à New Lenox, la communauté de logement Trinity Services ouverte en mai pour les adultes handicapés.

Une nouvelle communauté de logement pour adultes handicapés a ouvert ses portes à New Lenox : Prairie Trail at the Landings. Les caractéristiques comprennent 22 unités d’une chambre et de trois chambres avec leur propre salle de bain, cuisine, espace de vie et rangement. Chaque étage a sa propre laveuse et sécheuse, et le deuxième étage a une aire de loisirs qui comprend une table de billard. Le personnel de Trinity Services a des bureaux au premier étage pour aider les résidents. (Photo gracieuseté de Trinity Services)

Pour quiconque souhaite s’impliquer, Trinity Services a besoin de plus d’employés, a-t-il déclaré.

“Nous en avons perdu lorsque les entrepôts sont arrivés en ville”, a déclaré McShane. “Bien sûr, nous pourrions toujours utiliser un soutien financier.”

McShane a été honoré d’avoir été honoré le 24 septembre et a déclaré que tout le dîner dansant “était vraiment sympa”.

“Bien fréquenté aussi”, a-t-il déclaré.

Pour plus d’informations et pour faire un don, visitez trinityservices.org.