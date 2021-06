Un membre du Congrès républicain au comité de la Chambre sur la technologie publie accidentellement un mot de passe de courrier électronique sur Twitter – RT USA News

Le représentant Mo Brooks (R-Alabama) a été grillé après avoir semblé publier un mot de passe Gmail et un code PIN alors qu’il faisait rage contre le représentant Eric Swalwell (D-Californie), qui le poursuit pour avoir aidé à provoquer l’émeute du Capitole.

Le législateur républicain a finalement été «signifié» de son procès dimanche, bien qu’il affirme que l’équipe juridique de Swalwell est entrée illégalement chez lui et a accosté sa femme.

Le message de Brooks comprenait une image d’un écran d’ordinateur avec la loi pénale de l’Alabama sur les intrusions. En dessous se trouve un petit morceau de papier attaché à l’ordinateur qui comprend ce qui semble être un mot de passe de messagerie.

Brooks a été torréfié sur les réseaux sociaux, certains soulignant que la gaffe technique n’est pas une bonne idée pour un législateur qui siège au Comité de la Chambre sur la science, l’espace et la technologie.

.@EricSwalwell Eh bien, Swalwell a ENFIN fait son travail, a signifié une plainte (sur ma FEMME). HORRIBLE L’équipe de Swalwell a commis un CRIME en se faufilant illégalement DANS MA MAISON et en accostant ma femme ! Code de l’Alabama 13A-7-2 : intrusion criminelle au 1er degré. Année de prison. 6000 $ d’amende.Plus à venir! pic.twitter.com/XSrFnezDlC – Mo Brooks (@RepMoBrooks) 6 juin 2021

L’équipe de Swalwell a servi Mo Brooks via sa femme pour le procès pour insurrection. Maintenant Brooks agit comme si c’était un crime et je ne peux pas m’empêcher de rire de lui. – Scott Dworkin (@funder) 7 juin 2021

Mo Brooks tweetant accidentellement son mot de passe gmail et son code PIN dans un tweet impliquant que quelqu’un devrait être sournois pour profiter de lui est, en un mot, hilarant. – Robyn (@hmntre) 6 juin 2021

L’équipe juridique de Swalwell a repoussé les accusations de Brooks, affirmant que le serveur de processus « ont légalement remis les papiers à la femme de M. Brooks à leur domicile ».

Ils ont poursuivi en disant qu’un enquêteur privé avait finalement été embauché après que Brooks aurait « refusé de renoncer à la signification ou même de parler à l’avocat soussigné de l’affaire » pendant des semaines. Swalwell n’était pas non plus légalement autorisé à servir Brooks à l’étage de la maison.

«Je n’ai pas modifié ma conduite d’un iota depuis que le procès sans fondement et à motivation politique de Swalwell a été déposé. J’ai fait des dizaines d’apparitions publiques depuis que le procès a été déposé. Si Swalwell était sincère au sujet du service de costumes, il aurait pu me servir à n’importe lequel de ces événements publics », Brooks a déclaré dans une déclaration à The Independent.





Le porte-parole de Brooks, Clay Mills, a déclaré à Forbes qu’il existe des preuves vidéo que le serveur de processus a pénétré sans autorisation et qu’un rapport de police a été déposé.

La plainte de Swalwell comprend également l’ancien président Donald Trump, Rudy Giuliani et Donald Trump Jr., notant que leurs discours devant une foule à Washington, DC le 6 janvier avant l’émeute du Capitole étaient des provocations à la violence.

Lors de son discours, Brooks a déclaré qu’il était temps pour « patriotes américains » commencer « prendre des noms et donner un coup de pied à **. »