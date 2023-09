Un membre du Congrès républicain a du mal à répondre aux questions sur les allégations de Biden. Biden a influencé le DOJ

Le président républicain de la commission des voies et moyens de la Chambre a semblé de plus en plus frustré mercredi alors qu’il avait du mal à répondre à une série de questions lors d’une conférence de presse concernant l’enquête de son comité sur le président Joe Biden et les allégations de trafic d’influence.

S’adressant aux journalistes à Capitol Hill, le représentant Jason Smith, républicain du Missouri, a souligné ce qu’il a qualifié de « preuves de corruption et d’inconduite » liées à Biden, y compris un message de juin 2017 que son fils Hunter aurait envoyé à un associé commercial le 17 juin 2017. la plateforme de messagerie WhatsApp.

Faisant référence au message WhatsApp, Smith a déclaré que Hunter Biden avait déclaré à un associé qu’il n’était pas disposé à « céder la marque de ma famille ».

« Il est clair », a déclaré Smith, que Hunter Biden faisait référence au « pouvoir politique et à l’influence du vice-président Joe Biden ».

« L’existence même de ce dossier montre clairement que les enquêteurs de l’IRS craignaient qu’il y ait en fait un lien entre le trafic d’influence mondial de Hunter Biden, Joe Biden, et l’activité officielle du gouvernement américain », a-t-il ajouté.

Lorsque le journaliste de NBC News, Ryan Nobles, a insisté sur le timing du message, qui, selon les dossiers du panel, a été envoyé après que Biden a terminé son deuxième mandat de vice-président mais avant sa campagne de 2020, et sur la manière dont Biden aurait pu exercer une influence politique s’il l’avait été. Qu’il ne soit ni au pouvoir ni candidat à la présidentielle, Smith a éludé la question.

«Eh bien, je pense que les faits parlent d’eux-mêmes. Il y a plus de 700 pages d’exemples sur lesquels les gens devraient être très préoccupés », a déclaré Smith, ajoutant plus tard que Biden « était candidat » pendant cette période.

Biden a lancé sa candidature pour 2020 en avril 2019.

Au cours de la conférence de presse, Smith a également souligné un e-mail d’août 2020 du procureur américain Lesley Wolf qui aurait ordonné aux enquêteurs de supprimer toutes les mentions de Biden, qui était qualifié de « figure politique numéro un », d’un mandat de perquisition pour une enquête impliquant son fils. Wolf faisait partie de l’équipe du procureur américain David Weiss enquêtant sur Hunter Biden.

Interrogé par Nobles sur le timing de l’e-mail de Wolf, envoyé sous l’administration Trump lorsque Bill Barr était procureur général des États-Unis, Smith a suggéré que le rôle de Donald Trump en tant que président était sans conséquence par rapport à l’affirmation sous-jacente selon laquelle il existe un système judiciaire à deux vitesses aux États-Unis.

« Peu importe qui est à la Maison Blanche », a déclaré Smith. « Nous devons nous assurer que le ministère de la Justice travaille pour tout le monde et ne traite pas de manière très différente ceux qui sont politiquement connectés ou riches. Et malheureusement, nous avons plusieurs exemples avancés par les deux lanceurs d’alerte de l’IRS, qui prouvent que les gens sont traités différemment parce qu’ils sont politiquement connectés.

Interrogé davantage sur le calendrier des documents présentés et sur la manière dont ils montraient des preuves d’actes répréhensibles, Smith a déclaré : « Je ne suis pas un expert en matière de chronologie. J’aimerais que le président Biden et sa famille nous parlent de tous les délais. «

Ces commentaires interviennent un jour avant que le comité de surveillance de la Chambre ne tienne sa première audience d’enquête de destitution axée sur le président.

Les enquêtes menées par les comités judiciaires, de surveillance et des voies et moyens menées par les républicains sur Biden et sa famille n’ont pas produit de preuves que le président était impliqué dans les relations commerciales de son fils ou dans l’enquête du gouvernement sur Hunter Biden.

Mercredi, la commission des voies et moyens a voté par 24 voix contre 17 selon les lignes de parti pour documents de sortie des lanceurs d’alerte de l’IRS.

Smith a déclaré dans un communiqué qu’il pensait que le matériel, qui consiste en 700 pages de documents des lanceurs d’alerte de l’IRS Gary Shapley et Joseph Ziegler, « est essentiel pour comprendre les efforts déployés par les hauts responsables pour protéger Joe Biden ».

Le député démocrate Richard Neal, démocrate du Mass., a déclaré mercredi lors d’un autre événement de presse que les républicains n’avaient présenté « aucune nouvelle information concluante ».

En réponse à une demande de commentaires, Sharon Yang, porte-parole de la Maison Blanche pour la surveillance et les enquêtes, a déclaré : « Les républicains de la Chambre ont encore une fois crié au loup et n’ont fourni aucune preuve liant le président Biden à des actes répréhensibles. »