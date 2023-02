Un membre du Congrès propose une résolution honorant les victimes de la fusillade de Pratt Co. – Shaw Local

Le membre du Congrès Bill Foster a présenté jeudi une résolution pour honorer les victimes de la fusillade de masse de 2019 à la Henry Pratt Co. à Aurora.

Cinq personnes ont été tuées par balle le 15 février 2019, lorsqu’un collègue – en colère parce qu’il était licencié – a ouvert le feu sur l’entrepôt. Le tireur a également blessé cinq policiers d’Aurora avant d’être tué par la police. Un sixième agent d’Aurora a été blessé alors que la police entrait dans le bâtiment.

« Le 15 février 2019, cinq membres de la communauté Aurora ont été emmenés bien trop tôt dans un acte de violence armée insensé. Il est difficile de croire que près de quatre ans se sont écoulés depuis cette tragédie, et nos pensées vont aux amis et aux familles des victimes pendant cette période difficile de commémoration », a déclaré Foster dans un communiqué de presse. « Je suis fier de présenter cette résolution pour honorer la mémoire des victimes et le courage des policiers qui se sont précipités dans le danger pour protéger des innocents, dont six ont été blessés dans la fusillade. Nous ne pouvons pas oublier les événements de cette journée et nous devons rester déterminés à mettre un terme à ces tragédies une fois pour toutes.

La résolution appelle à honorer la mémoire de Russell Beyer, Vicente Juarez, Clayton “Clay” Parks, Josh Pinkard et Trevor Wehner (de Sheridan) qui ont été tués.

Il honore également le service des officiers blessés – Adam Miller, Marco Gomez, John Cebulski, James Zegar, Reynaldo Rivera et Diego Avila.

En plus d’honorer les victimes, la résolution stipule que la Chambre des représentants “est solidaire des victimes de la violence armée insensée dans les communautés à travers les États-Unis”.

La résolution est coparrainée par la délégation de l’Illinois Democratic House : les représentants Lauren Underwood, Sean Casten, Danny Davis, Robin Kelly, Brad Schneider, Mike Quigley, Raja Krishnamoorthi, Jan Schakowsky, Jesús “Chuy” García, Nikki Budzinski, Jonathan Jackson , Delia Ramirez et Eric Sorensen.

La Société historique d’Aurora est afficher les croix et certains des objets commémoratifs qui ont été érigés sur les lieux du tournage, jusqu’au 18 février, au David L. Pierce Art and History Center, 20 E. Downer Place. Le musée est ouvert de 12h00 à 16h00 du mercredi au vendredi et de 10h00 à 16h00 le samedi.

https://www.dailyherald.com/news/20230210/congressman-proposes-resolution-honoring-pratt-co-shooting-victims