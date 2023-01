Un membre du Congrès portait une écharpe volée lors du rassemblement “Stop the Steal” – ex-colocataire – RT World News

Deux anciens colocataires du fabricant en série Rep. George Santos ont affirmé qu’il leur avait volé des objets coûteux

Le représentant George Santos, le membre du Congrès républicain dont la biographie et le curriculum vitae ont été exposés comme fictifs depuis qu’il a remporté son siège aux élections de novembre, était un voleur ainsi qu’un menteur, a déclaré vendredi un ancien colocataire à Patch. Gregory Morey-Parker a affirmé que Santos – qui s’appelait alors Anthony Devolder – avait volé son écharpe Burberry à 520 $ et l’avait portée lors d’un rassemblement «Stop the Steal» à Washington DC la veille de la violation du Capitole américain le 6 janvier.

“Ils ont volé mon élection», se plaint Santos dans des images du rassemblement publiées sur les réseaux sociaux, avec l’écharpe prétendument volée drapée autour de son cou. Comparant ses tribulations électorales à celles du président de l’époque, il a ensuite demandé à la foule : «Qui ici est prêt à renverser l’élection de Donald J. Trump ?” dans une préfiguration du chaos du lendemain.

Le politicien américano-brésilien ne s’est pas non plus arrêté à voler des écharpes, selon Morey-Parker, qui a déclaré à Patch que des chemises habillées, des téléphones et des chèques coûteux d’un chéquier avaient également disparu alors qu’il vivait avec Santos dans leur appartement exigu du Queens. Un deuxième colocataire, Yasser Rabello, a confirmé que les vols avaient eu lieu entre 2012 et 2014. Bien qu’il se présente au public comme un magnat de l’immobilier, Santos a ensuite été expulsé de ce même appartement pour non-paiement du loyer.















Au cours des dernières semaines, presque tous les détails biographiques de Santos ont été révélés comme faux, de son origine ethnique soi-disant juive (avec de faux parents ukrainiens survivants de l’Holocauste) à son éducation et son curriculum vitae à Wall Street, son empire immobilier inexistant et son organisme de bienfaisance pour le sauvetage d’animaux de compagnie, et le supposé statut de survivante du 11 septembre de sa mère.

Une fois célébré comme le premier républicain ouvertement gay élu au Congrès, Santos a même été accusé d’avoir menti sur sa sexualité après avoir découvert qu’il avait divorcé d’une femme peu de temps avant de se présenter.

Le parti républicain du comté de Nassau à New York, la section locale de Santos, a appelé mercredi à sa démission, le dénonçant comme un “tache» sur le GOP, bien qu’il soit apparu depuis qu’ils étaient au courant d’au moins certaines de ses fabrications. Son équipe de campagne aurait démissionné de dégoût après avoir refusé d’abandonner la course malgré des recherches internes de l’opposition révélant bon nombre de ses mensonges, lui attaquant à la place leurs méthodes d’établissement des faits et embauchant de nouveaux employés. Même le rival démocrate de Santos, Robert Zimmerman, avait accès à un dossier de 87 pages qui comprenait de nombreux détails incriminants, mais a choisi d’attaquer Santos sur ses opinions sur des questions de coin comme l’avortement et les troubles du 6 janvier à la place.

Alors que Santos a admis bon nombre des fabrications, il a refusé de démissionner à moins que les 142 000 habitants de Long Island qui ont voté pour lui ne l’exigent.