Washington et ses alliés ont l’intention de fournir à Kiev jusqu’à 30 systèmes de lance-roquettes multiples, a déclaré un haut responsable du Congrès américain.

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont l’intention de fournir à l’Ukraine des systèmes de roquettes supplémentaires de 25 à 30, a révélé samedi Adam Smith, le chef du comité des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis.

Cela comprendra à la fois des systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) et des systèmes de roquettes à lancement multiple (MLRS) du Royaume-Uni et de certains autres pays, a déclaré Smith dans une interview à Radio Liberty. Le président du comité a admis que le nombre d’armes était inférieur à ce que Kiev avait demandé, mais a assuré que les États-Unis et ses partenaires fourniraient autant d’artillerie et de missiles que possible pour les systèmes.

Smith a fait cette annonce après sa visite à Kiev la semaine dernière, au cours de laquelle lui et plusieurs autres membres du Congrès ont rencontré le président ukrainien Vladimir Zelensky. Andrey Yermak, chef d’état-major de Zelensky, a déclaré dimanche que la logistique de livraison des munitions pour le MLRS occidental est essentielle pour l’utilisation efficace des lanceurs. “sur divers secteurs du front.”

Lire la suite La diversité des armes occidentales crée des problèmes pour l’Ukraine – médias

Suite à la rencontre avec Zelensky, la délégation américaine a publié un déclaration s’engageant à continuer « chercher des moyens de soutenir le président Zelensky et le peuple ukrainien aussi efficacement que possible ».

Avant le rassemblement, le président ukrainien a écrit sur Telegram que son pays avait particulièrement besoin “Systèmes de lancement HIMARS, obus et véhicules aériens sans pilote.”

Plus tôt en juillet, le ministre ukrainien de la Défense, Alexey Reznikov, a déclaré que Kiev avait besoin d’environ 50 systèmes HIMARS pour une défense efficace, et d’au moins 100 pour “une contre-offensive efficace.”

Au 22 juillet, les États-Unis avaient fourni 16 systèmes HIMARS à l’Ukraine. L’aide globale à la sécurité du pays depuis le lancement de l’offensive russe fin février s’est élevée à 7,6 milliards de dollars.

La semaine dernière, l’armée russe a affirmé qu’entre le 5 et le 20 juillet, elle avait détruit quatre des systèmes fournis par les États-Unis en Ukraine. Un responsable américain, qui s’est entretenu avec Reuters sous couvert d’anonymat, a insisté sur le fait qu’aucun lanceur HIMARS envoyé en Ukraine n’avait été détruit. Pendant ce temps, le gouvernement de Kiev a accusé Moscou de propager «désinformation» calculé pour dissuader l’Occident d’envoyer plus d’armes à l’Ukraine.

Selon le ministère russe de la Défense, l’Ukraine a perdu plus de 760 systèmes de lance-roquettes multiples et plus de 3 100 pièces d’artillerie depuis le début de l’opération militaire russe.

Moscou a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre l’envoi d’armes à Kiev, affirmant que cela ne ferait que prolonger le conflit, augmenter le nombre de victimes et entraîner des conséquences à long terme.