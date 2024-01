Un membre du Congrès et vétéran du Texas appelle à la Défense Sec. Austin démissionne

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Le représentant Pat Fallon, R-Texas, a rejoint « The Faulkner Focus » mercredi pour appeler à la démission du secrétaire à la Défense Lloyd Austin. Le vétéran de l’Air Force a déclaré que l’hospitalisation d’Austin et son incapacité à informer la Maison Blanche s’étaient déroulées comme un “mauvais film B” et représentaient une “grave erreur”.

SEC. DE DÉFENSE. LLOYD AUSTIN EN « BON ÉTAT » ALORS QUE L’HOSPITALISATION APPROCHE LES DEUX SEMAINES : OFFICIELS DU PENTAGON

REPRÉSENTANT. PAT FALLON : C’est comme un de ces mauvais films de série B avec un scénario paresseux. Le secrétaire de la Défence a essayé de cacher une maladie grave et a disparu pendant des jours, voire une semaine environ, et n’a même pas voulu faire savoir au président des États-Unis qu’il dirigeait le ministère de la Défense. C’est censé être critique. Alors le [Armed Services Committee], nous y réfléchissons. Je pense que nous allons tenir des audiences à ce sujet, ce que nous devrions faire, car je pense, franchement, qu’il devrait démissionner. … Joe Biden n’est plus que l’ombre de ce qu’il était, il n’a pas l’acuité mentale qu’il avait quand il était plus jeune. C’est triste. c’est malheureux, mais il n’est pas apte à occuper le poste de président des États-Unis, pour cette raison et toutes ces mauvaises décisions. Il s’agissait donc d’une très grave erreur de la part du secrétaire à la Défense. Et je le pense honnêtement, et je continuerai à réclamer sa démission.

Les commentaires de Fallon sont intervenus après qu’il a été révélé qu’un assistant d’Austin avait demandé aux ambulanciers répondant au domicile du secrétaire d’être « subtils », selon l’audio d’un appel au 911.

L’aide a demandé que l’ambulance n’utilise pas ses sirènes ou ses lumières pendant le voyage au centre médical militaire national Walter Reed. L’appel au 911 récemment publié est le dernier développement en date de la visite secrète d’Austin à l’hôpital, qui a même été cachée Président Biden et d’autres hauts membres de l’administration.

“L’ambulance ne peut-elle pas arriver avec des lumières et des sirènes ? Nous essayons de rester un peu subtils”, a déclaré l’assistant aux premiers intervenants lors de l’appel.

Austin est arrivé à l’hôpital pour la première fois le jour du Nouvel An et y est resté deux semaines avant de sortir mardi. Il est je m’attends à travailler à domicile pour une période de temps.”

“Le secrétaire récupérera et exercera ses fonctions à distance pendant un certain temps avant de retourner à temps plein à le Pentagone. Il a pleinement accès aux capacités de communication sécurisées requises”, a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

Anders Hagstrom de Fox News a contribué à ce rapport.