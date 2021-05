Un membre du Congrès et l’ADL exigent la CENSURE d’un article «  antisémite  » sur la pression fiscale menée par les démocrates pour aider les RICHS – RT USA News

Un article sur la campagne visant à supprimer un plafond fiscal au profit des riches dans les États contrôlés par les démocrates a été qualifié d’antisémite par la Ligue anti-diffamation et un haut législateur démocrate, qui a appelé à sa censure.

«Le combat héroïque des démocrates du Congrès pour sauver les riches», publié mercredi par le National Post du Canada, a attiré l’attention jeudi de Jonathan Greenblatt de l’ADL.

«Mentionner qu’un membre du Congrès faisait partie d’une fraternité juive à l’université dans un article sur la politique fiscale est totalement hors de propos et joue dans le classique [anti-Semitic] tropes sur les Juifs et l’argent », Greenblatt a tweeté, exigeant le Post « Éditer » l’article.

Il a été rapidement repris par le membre du Congrès Jerry Nadler (D-New York), qui est allé plus loin et a raconté l’histoire « Doit être démonté, » appeler le passage un «Sifflet de chien antisémite, pur et simple.»

Greenblatt et Nadler ont contesté la description du membre du Congrès Josh Gottheimer (D-New Jersey) comme «L’homme de Harvard et le frère d’Alpha Epsilon Pi» dans un article de Matt Taibbi. Il a été initialement publié sur son Substack la semaine dernière, mais n’a attiré leur attention qu’une fois réimprimé par le Post.

Plusieurs journalistes, qui se trouvent être juifs, n’étaient pas d’accord. Jonathan Chait du New York Magazine tweeté il ne considérait pas l’article de Taibbi comme antisémite, car la remarque de la fraternité est «Quelque chose pourrait tout aussi bien être écrit sur un Gentil.»

Ils ne pensent certainement pas qu’il soit interdit de ne pas être d’accord sur la politique fiscale avec un politicien juif. Donc le péché est de mentionner sa fraternité? Cela ressemble à un ricanement typique le dépeignant comme un enfant riche. – Jonathan Chait (@jonathanchait) 29 avril 2021

« Ils ne pensent certainement pas qu’il soit interdit de ne pas être d’accord sur la politique fiscale avec un politicien juif », il ajouta. «Alors le péché est de mentionner sa fraternité? Cela ressemble à un ricanement typique le dépeignant comme un enfant riche.

Glenn Greenwald appelé La demande de Nadler «Odieux et abusif» et a dit qu’il y avait « Rien d’antisémite à distance » dans l’article de Taibbi, qui est «Sur la façon dont les démocrates de la Chambre se battent pour rendre le code fiscal plus favorable à leurs riches donateurs.»

Lisez l’article de Taibbi et jugez par vous-même: il s’agit de la façon dont les démocrates de la Chambre se battent pour rendre le code des impôts plus favorable à leurs riches donateurs. t.co/piotAy63hE – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 29 avril 2021

«Matt, nous l’avons fait!»A tweeté Katie Halper, qui co-anime le podcast ‘Useful Idiots’ avec Taibbi, le taguant sur le post original de Greenblatt.

L’article lui-même explique comment le caucus de 32 membres, qui comprend en fait huit républicains – ce que Taibbi note dans le original – se bat pour abroger le plafond de 10000 dollars sur les déductions d’impôts locaux et d’État (SALT), promulgué en 2017 par l’administration Trump.

Taibbi souligne l’hypocrisie de présenter la question SALT comme l’un des «Familles en difficulté » dans le « classe moyenne»Lorsqu’il s’agit d’aider le 1% des Américains littéralement les plus riches – le même groupe que le président Joe Biden vient de dire qu’il veut taxer encore plus, afin de financer ses ambitieux programmes sociaux. Pourtant, les démocrates se sont irrités sous le plafond SALT, car il empêche les États qu’ils dirigent – tels que New York, le New Jersey et la Californie – de voir le gouvernement fédéral subventionner essentiellement les lourdes taxes de leurs résidents.





Plus tôt ce mois-ci, Greenblatt a demandé le limogeage de l’animateur de Fox News Tucker Carlson pour avoir prétendument défendu «Théorie du remplacement blanc», qu’il a appelé «Antisémite, raciste et toxique.» Il a cité un clip vidéo publié par Media Matters for America (MBAM), un groupe d’agents démocrates, qui montrait littéralement Carlson en train de dire quelque chose de complètement différent.

Fox a rejeté sa demande. Carlson reste l’hôte de câble aux heures de grande écoute le mieux noté aux États-Unis.

