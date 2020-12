« Je suis navré qu’il ne puisse pas servir notre peuple en tant que représentant des États-Unis, mais je suis encore plus dévasté pour sa famille aimante », a déclaré M. Edwards.

Le représentant Mike Johnson, un républicain qui représente le quatrième district du Congrès de l’État, a publié une déclaration au nom des six membres de la délégation du Congrès de l’État: «Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Luke Letlow. Luke avait un esprit tellement positif, et il avait un avenir extrêmement brillant devant lui. Il avait hâte de servir le peuple de la Louisiane au Congrès, et nous étions ravis de l’accueillir dans notre délégation où il était prêt à avoir un impact encore plus grand sur notre État et notre nation.

Parmi les autres élus à mourir de Covid, on compte plusieurs législateurs d’État: a Sénateur d’État républicain du Minnesota, le nouveau président républicain de la Chambre des représentants du New Hampshire, et dans le Dakota du Nord, David Dean Andahl, un républicain connu sous le nom de «Dakota Dave», qui a été élu à titre posthume à la Chambre des représentants de l’État après être mort du virus.