Adam Schiff a utilisé la plate-forme interdite par le Congrès comme risque de sécurité pour aborder son retrait du comité du renseignement de la Chambre

Après que la nouvelle direction républicaine a retiré le membre du Congrès Adam Schiff de la commission du renseignement de la Chambre, le démocrate californien a exprimé son indignation sur TikTok, une plate-forme que le Congrès américain a interdite des appareils officiels du gouvernement. Schiff a également signalé son intention de briguer un siège au Sénat que son collègue “Russiegate” promoteur Diane Feinstein n’a pas encore quitté.

“Kevin McCarthy vient de me virer du comité du renseignement de la Chambre”, Schiff a déclaré dans une vidéo TikTok publiée mercredi soir, faisant référence au nouveau chef de la majorité à la Chambre et à son compatriote californien. “Et voici pourquoi : je l’ai combattu lui et Donald Trump lorsqu’ils ont tenté de démolir notre démocratie”, Schiff a ajouté, affirmant avoir été puni pour “faire mon travail pour tenir Trump responsable et tenir tête aux républicains extrêmes de MAGA.”

Le choix de Schiff de TikTok pour se plaindre de se voir refuser un accès supplémentaire à des informations classifiées était curieux, car le Congrès avait interdit la plate-forme appartenant à des Chinois de tous les appareils gouvernementaux en décembre, alors qu’elle était encore dirigée par des démocrates.

En tant que président du comité du renseignement, Schiff a mené la première procédure de destitution présidentielle contre Trump en 2019, accusant le président américain de l’époque de “trahir la sécurité nationale” lors d’un appel téléphonique avec le gouvernement ukrainien. Auparavant, en tant que membre de rang, Schiff avait revendiqué l’ingérence russe dans les élections américaines et les liens de Trump avec le Kremlin.

Lire la suite Meta pour restaurer les comptes de Trump

De récentes révélations sur Twitter ont montré que les affirmations de Schiff concernant l’influence russe sur les réseaux sociaux étaient fausses. Le dossier controversé rédigé par l’espion britannique Christopher Steele – dont Schiff a également fait la promotion – a également été démystifié.

Expliquant la décision de renvoyer Schiff et son collègue démocrate californien Eric Swalwell du comité, McCarthy a déclaré mardi que Schiff avait menti sur le dossier, tandis que Swalwell avait une relation inappropriée avec un espion chinois.

Swalwell a appelé son expulsion “Vengeance politique” et a accusé McCarthy de “prendre l’une des pièces de verrerie les plus précieuses du cabinet du Congrès et la briser”, provoquant “irréparable” dommages au bipartisme du Congrès.

Quant à Schiff, il a annoncé jeudi son intention de briguer le siège californien au Sénat américain, actuellement détenu par Feinstein. Le démocrate de 89 ans siège au comité sénatorial du renseignement et n’a pris aucune décision pour prendre sa retraite.