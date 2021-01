Le représentant Stephen F. Lynch du Massachusetts a été testé positif pour Covid-19, a déclaré son bureau. Le législateur a reçu sa deuxième injection du vaccin Pfizer avant l’inauguration de Joe Biden.

Le joueur de 65 ans a été testé positif vendredi, a indiqué son bureau. Un membre du personnel de son bureau de Boston a été testé positif au Covid-19 plus tôt cette semaine, a ajouté la porte-parole Molly Rose Tarpey.

Lyncher «Avait reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer et par la suite reçu un test Covid-19 négatif avant d’assister à l’inauguration du président Biden», le 20 janvier, ajoute le communiqué, sans préciser la date. Lynch n’a développé aucun symptôme et se sent bien, mais restera en auto-quarantaine, votant au Congrès par procuration.

Le vaccin nécessite deux injections administrées à plusieurs semaines d’intervalle, et un certain temps après, pour entrer pleinement en vigueur, et aucun d’entre eux ne prétend offrir une protection complète, il est donc possible d’être infecté même après les deux doses. Un faux test positif est également possible.

Une autre représentante du Massachusetts, Lori Trahan, a déclaré avoir été testée positive pour Covid-19 vendredi. Elle a déclaré qu’elle était asymptomatique et auto-isolée et qu’elle prévoyait également de voter par procuration. La semaine dernière, lors d’une visite à Washington, elle a été testée négative, a-t-elle déclaré.

Après avoir testé à plusieurs reprises négatif pour COVID-19, j’ai appris il y a quelques instants que j’avais testé positif pour le virus. J’ai la chance d’être asymptomatique et j’ai immédiatement commencé à me mettre en quarantaine. Notre équipe continuera à travailler entièrement à distance et reste une ressource pour # MA3 résidents. pic.twitter.com/GyJGWrTKIV – La membre du Congrès Lori Trahan (@RepLoriTrahan) 28 janvier 2021

Le Massachusetts compte actuellement neuf districts du Congrès, tous les sièges de la Chambre étant détenus par des démocrates. Lynch et Trahan représentent respectivement les 8e et 3e arrondissements.

