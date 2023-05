Un membre du Congrès dit que l’homme qui a attaqué son personnel avec une batte en métal le cherchait

Comme ça arrive6h30Un membre du Congrès dit que l’homme qui a attaqué son personnel avec une batte en métal le cherchait

Lorsque le membre du Congrès de Virginie, Gerry Connolly, a appris qu’un homme avait attaqué ses employés avec une batte de baseball en métal lundi, il a déclaré que sa première émotion avait été le choc.

Cela a été rapidement suivi d’une profonde inquiétude pour son directeur de sensibilisation et son nouveau stagiaire, qui ont tous deux été blessés lors de l’attaque au bureau de district de Connolly à Fairfax, en Virginie.

« Et puis j’ai eu une émotion étrange, je suppose. J’ai ressenti de la culpabilité », a déclaré Connolly. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

« Cet homme est venu me demander. Et mon personnel a subi des blessures physiques parce qu’il ne pouvait pas m’atteindre. Et cela peut sembler étrange, mais je me sentais mal pour eux qu’ils aient pris, vous savez, des coups qui m’étaient destinés. «

Les deux femmes blessées lors de l’agression ont été soignées pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger et ont obtenu leur congé de l’hôpital. Un homme de 49 ans, connu de la police et ayant des antécédents de maladie mentale, est en garde à vue.

L’affaire a ravivé les inquiétudes concernant la violence physique dirigée contre les législateurs américains, ainsi que la capacité des personnes à accéder à un soutien en santé mentale.

Premier jour de travail

Connolly, un représentant démocrate américain, a déclaré qu’un homme s’était présenté lundi à son bureau à sa recherche. L’homme avait déjà été en contact avec son bureau, a-t-il dit, mais n’avait jamais proféré de menaces.

La stagiaire de Connolly – qui n’était qu’une heure après son premier jour de travail – a informé l’homme que le membre du Congrès était absent à un événement.

« Puis il a commencé à pleuvoir des coups sur elle », a déclaré Connolly. « Et puis il a tourné son attention vers ma directrice de sensibilisation et l’a frappée à la tête. »

Un troisième membre du personnel, dit-il, a réussi à faire entrer les autres dans une pièce sécurisée et à appeler le 911. Ensuite, l’agresseur a commencé à détruire le bureau avec la batte, détruisant un ordinateur, faisant un trou dans le mur et brisant du verre.

La police s’est présentée sur les lieux dans les cinq minutes, a déclaré Connolly, a maîtrisé l’homme et l’a placé en garde à vue.

Ils nettoyaient encore le sang du tapis mardi, a déclaré Connolly.

Dans cette image prise à travers la fenêtre d’un bureau, un agent des forces de l’ordre inspecte lundi le bureau de Connelly à Fairfax, en Virginie, après qu’un agresseur armé d’une chauve-souris a blessé deux femmes qui y travaillaient. (Cliff Owen/Associated Press)

Connolly dit qu’il a rendu visite à ses membres du personnel blessés à l’hôpital lundi et qu’ils allaient « aussi bien qu’on pouvait s’y attendre ».

« Mais, clairement, ils étaient toujours sous le choc. Et je pense qu’à mesure que cela s’estompe, toutes sortes d’émotions refont surface. Et, vous savez, nous sommes déterminés à gérer cela en tant qu’équipe et en tant que famille », il a dit.

« Nous allons en discuter. Nous allons obtenir de l’aide professionnelle. Nous allons nous assurer que les gens ont ce dont ils ont besoin. »

Antécédents de violence, manque de soutien

L’homme arrêté pour l’attaque n’a pas reçu l’aide dont il avait besoin, selon son père, qui vit avec lui.

La police du Capitole des États-Unis et la police de la ville de Fairfax ont identifié l’agresseur présumé comme étant Xuan-Kha Tran Pham, 49 ans, de Fairfax. Il était détenu sans caution sous l’inculpation de coups et blessures volontaires aggravés. Il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat.

Le père de Pham, Hy Pham, dit au Washington Post son fils était schizophrène et souffrait de maladie mentale depuis la fin de son adolescence. Il avait essayé sans succès d’organiser des soins de santé mentale pour son fils.

« Il a accusé le FBI de l’avoir rendu malade », a déclaré le père. « Il a reproché à la Marine de l’avoir rendu malade. »

La porte-parole de la police de la ville de Fairfax, Lisa Gardner, se prépare à informer les journalistes à l’extérieur du bureau où deux membres du Congrès ont été attaqués. (Matthieu Barakat/Associated Press)

La police a également identifié l’accusé comme le suspect d’une autre attaque plus tôt lundi. Ils disent qu’un homme s’est approché d’une femme garée dans sa voiture à environ huit kilomètres du bureau de Connolly à 10 h 37, lui a demandé si elle était blanche, puis a frappé son pare-brise avec une batte et s’est enfui. La femme n’a pas été blessée.

Il a également été accusé l’année dernière d’avoir agressé un agent des forces de l’ordre, d’avoir résisté à son arrestation et d’avoir tenté de désarmer un bureau des forces de l’ordre. Ces accusations ont ensuite été abandonnées.

En mai 2022, une personne dont le nom et la communauté de résidence correspondent à l’agresseur présumé a poursuivi la Central Intelligence Agency devant un tribunal fédéral. Dans une plainte écrite à la main, le plaignant a allégué que la CIA « m’emprisonnait à tort dans une perspective inférieure » et « m’avait brutalement torturé avec un handicap dégénérant de manière constante depuis 1988 jusqu’à aujourd’hui à partir de la quatrième dimension ».

Violence contre les politiciens

Connolly dit qu’il n’a aucune raison de croire que l’attaque était politiquement motivée, mais a déclaré à l’Associated Press que « l’environnement politique toxique dans lequel nous vivons tous » pourrait l’avoir « déclenché ».

Dans son interview avec CBC, Connolly a déclaré que l’attaque l’inquiétait de la montée de la violence contre les élus aux États-Unis.

Connelly dit qu’il cherche à renforcer la sécurité de son bureau de Fairfax où l’attaque a eu lieu. (Cliff Owen/Associated Press)

Depuis l’attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis, les menaces contre les législateurs et leurs familles se sont multipliées. La police du Capitole des États-Unis a enquêté sur 10 000 menaces contre des membres cette année-là, soit plus du double du nombre quatre ans plus tôt. Ils ont enquêté sur environ 7 500 cas en 2022.

En octobre, un homme est entré par effraction dans la maison de San Francisco de la présidente de l’époque, Nancy Pelosi, exigeant de lui parler, avant de frapper son mari, Paul, sur la tête avec un marteau.

« La violence politique dans une démocratie constitutionnelle n’est jamais justifiée. C’est pourquoi nous avons inventé les urnes. Nous résolvons nos problèmes par des élections libres et équitables », a déclaré Connolly.

« Cela me dérange qu’il y ait une sorte de seuil différent ces jours-ci pour l’acceptabilité de la rhétorique violente, des images violentes qui peuvent conduire à la violence elle-même. Cela ne peut jamais être la réponse. »