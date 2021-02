Un membre du Congrès démocrate poursuit Trump pour l’émeute au Capitole en vertu de la loi KKK de l’époque de la guerre civile, dit qu’il «  a souffert de détresse émotionnelle  »

Le représentant du Mississippi, Bennie Thompson, poursuit l’ancien président Donald Trump et son avocat Rudy Giuliani, ainsi que des groupes pro-Trump, notamment les Oath Keepers et les Proud Boys, pour avoir prétendument incité à l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Thompson a poursuivi mardi l’ancien président pour avoir prétendument conspiré avec Giuliani et le soi-disant «extrémiste»Groupes pour avoir prétendument tenté d’interdire au Sénat de certifier les résultats des élections dans lesquelles le démocrate Joe Biden est sorti vainqueur. La plainte a été déposée par l’avocat de Washington Joseph Sellers et le groupe de défense afro-américain NAACP au nom de Thompson.

Plutôt que de se concentrer sur des allégations d’incitation, le procès de Thompson prétend que Trump et ses coaccusés « élaboré, coordonné et exécuté un plan commun pour empêcher le Congrès de s’acquitter de ses fonctions officielles en certifiant les résultats de l’élection présidentielle. »

Giuliani et Trump en particulier « engagés dans une campagne concertée pour désinformer leurs partisans et le public, encourageant et promouvant l’intimidation et la violence dans la poursuite de leur plan commun« Pour promouvoir la réélection de Trump »et de perturber le processus légalement requis devant le Congrès pour superviser le dépouillement des bulletins de vote du Collège électoral et certifier les résultats de ce dépouillement», Charge la poursuite.

En conséquence, Thompson était «entravé et entravé dans l’exercice de ses fonctions officielles, « Intimidé alors qu’il tentait de remplir ses fonctions officielles »quand le Capitole était attaqué, » et « souffert de détresse émotionnelle», Affirme le procès, exigeant«l’octroi de dommages-intérêts compensatoires, » ainsi que « dommages-intérêts punitifs»Pour dissuader les autres de se comporter de la même manière à l’avenir.

Le procès allègue une violation de la loi Ku Klux Klan de 1871, qui a été promulguée pour empêcher les complots utilisant « violence et intimidation » à « empêcher les membres du Congrès de s’acquitter de leurs fonctions officielles.«

Il s’agit du premier procès intenté contre Trump par un membre du Congrès, selon l’Associated Press, bien que d’autres seraient en route – déposés soit par des collègues du Congrès, soit par des agents des forces de l’ordre blessés dans la mêlée.

Les vendeurs ont expliqué que la poursuite était intentée en qualité de citoyen privé de Trump et ont fait valoir: «Ce que nous voyons ici est tellement sans précédent que cela rappelle vraiment ce qui a donné lieu à l’adoption de ce projet de loi juste après la guerre civile.«Les critiques de Trump ont dénoncé à plusieurs reprises l’ex-président et ses partisans comme des suprémacistes blancs, bien qu’il ait remporté une plus grande part d’électeurs minoritaires lors des élections de 2020 qu’il ne l’a fait en 2016.

Trump a été acquitté par le Sénat de l’accusation de destitution d’avoir incité à une insurrection samedi. Le conseiller de Trump, Jason Miller, a réitéré mardi que l’ancien président n’avait pas organisé le rassemblement ‘Stop the Steal’ le 6 janvier, ni ne l’a fait « inciter ou conspirer pour inciter à toute violence au Capitole » Ce jour là. Une foule de partisans de Trump est entrée dans le Capitole après que le président de l’époque leur ait parlé à l’extérieur de la Maison Blanche, perturbant temporairement le décompte des voix du collège électoral. Cinq personnes sont mortes dans le chaos qui en a résulté, dont quatre partisans de Trump et un policier du Capitole.

