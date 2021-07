Un membre du Congrès démocrate pour faire don du costume qu’il portait lors de l’émeute du Capitole au Smithsonian, déclare que « le 6 janvier ne doit jamais être oublié » – RT USA News

Le représentant américain Andy Kim (D-New Jersey) a tenté d’ajouter un peu de drame au sixième anniversaire de l’émeute du 6 janvier au Capitole en annonçant son intention de faire don du costume qu’il portait ce jour-là au musée d’histoire nationale Smithsonian.

Kim, qui a attiré l’attention du pays lorsqu’une photo de lui ramassant des débris dans le Capitole après l’émeute est devenue virale, a publié mardi un fil de messages Twitter en 17 parties pour raconter l’histoire de son don de costume. Il portait le costume bleu sur sa célèbre photo, et ce sera apparemment parmi les artefacts que le Smithsonian expose pour documenter l’émeute.

HISTOIRE DU COSTUME BLEU : Lorsque le Smithsonian m’a demandé de faire don du costume bleu, j’ai pensé à la façon dont le costume lui-même est banal. Acheté en magasin chez JCrew lors d’une vente de vacances. Je voulais un nouveau costume bleu vif à porter pour l’investiture de Biden. Puis le 6 janvier est arrivé…2/17 pic.twitter.com/Ae9ogMCykF – Andy Kim (@AndyKimNJ) 6 juillet 2021

« Le 6 janvier ne doit jamais être oublié » dit Kim. « Alors que certains essaient d’effacer l’histoire, je me battrai pour raconter l’histoire afin que cela ne se reproduise plus. »

Mais certains observateurs n’ont apparemment pas apprécié le caractère poignant de l’histoire de Kim, la considérant plutôt comme le dernier effort des démocrates et des médias grand public pour exagérer l’ampleur et la signification de l’émeute, qui a été décrite comme une droite meurtrière et raciste. « insurrection » à l’instigation de l’ancien président Donald Trump.

« J’étais aussi une fois dans un immeuble où les gens ont pénétré sans autorisation », L’animateur de podcast conservateur Matt Walsh a tweeté. « Je ferai don de la chemise que je portais ce jour-là au Smithsonian. »

J’étais aussi une fois dans un immeuble où les gens entraient sans autorisation. Je ferai don de la chemise que je portais ce jour-là au Smithsonian. https://t.co/Ovvd0ZyA4d – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 6 juillet 2021

D’autres observateurs se sont entassés avec la moquerie. « Moi aussi, j’ai été dans un bâtiment où quelqu’un a déjà pénétré par effraction » un commentateur mentionné. « Je ferai don d’une paire de mes Underoos portées ce jour fatidique, des marques de dérapage pour l’authenticité. » Une autre plaisanté, « Je ferai don du jockstrap que je portais lors du match de hockey du championnat d’État de 1994 auquel j’ai participé. Nous avons gagné. Smithsonian, dis-moi quand tu le veux.

Énorme passe par le Smithsonian ! Cela va à un énorme tirage au sort! Tout le pays bourdonnera à propos du costume bleu de ce député. https://t.co/1d0ma8oTmM – Kevin Ring (@KevinARing) 7 juillet 2021

Eh bien, cela aide à expliquer pourquoi je ne contribue plus au @smithsonian – fausse histoire… Il n’y a pas eu d' »insurrection » – seulement une « ingérence avec le Congrès » et le seul meurtre a été commis par un policier noir d’une femme non armée… @LesDémocrates La tromperie du 6 janvier ne s’oublie pas… https://t.co/KUqsRantAr – Tony Shaffer (@T_S_P_O_O_K_Y) 6 juillet 2021

L’avocat du New Jersey, Matt Rooney, a souligné l’ironie que le Smithsonian n’ait pas cherché à obtenir la robe bleue que la stagiaire de la Maison Blanche Monica Lewinsky portait lorsqu’elle a eu des relations sexuelles avec le président de l’époque, Bill Clinton, mais elle affichera le costume bleu de Kim.

Les démocrates étaient indignés que Walsh et d’autres se moquent de la « insurrection » au Capitole. « C’était du terrorisme » un progressiste autoproclamé mentionné. « Vous défendez le terrorisme. Un autre commentateur a répondu, « Sauvage, frère. Votre événement a-t-il eu une foule cherchant à pendre le vice-président et à installer un dictateur également ? »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !