Un membre du Congrès démocrate marque le vol suborbital de Bezos en appelant à une taxe sur le TOURISME SPATIAL — RT USA News

Alors que certains observateurs ont peut-être réfléchi à l’émerveillement d’un milliardaire volant dans l’espace, l’entreprise suborbitale du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a incité le représentant américain Earl Blumenauer (D-Oregon) à demander une taxation de ces voyages.

« L’exploration spatiale n’est pas un congé non imposable pour les riches » Blumenauer, un membre senior du comité des voies et moyens de la Chambre, a déclaré mardi dans un communiqué.

Tout comme les Américains normaux paient des impôts lorsqu’ils achètent des billets d’avion, les milliardaires qui volent dans l’espace pour ne rien produire de valeur scientifique devraient faire de même, et plus encore.

La déclaration de Blumenauer est intervenue juste avant que Bezos et trois autres passagers ne participent à la première mission spatiale habitée de la société de fusées Blue Origin du milliardaire. L’équipe a atterri dans l’ouest du Texas après avoir brièvement flotté dans l’espace. Neuf jours plus tôt, son collègue milliardaire Richard Branson a effectué un vol suborbital similaire de sa compagnie de vols spatiaux, Virgin Galactic.





La taxe proposée par le politicien de l’Oregon, qu’il réclame dans un projet de loi intitulé Securing Protections Against Carbon Emissions (SPACE) Tax Act, semble correspondre à une stratégie démocrate typique d’exploitation des tensions de classe. Bezos, qui se classe comme la personne la plus riche du monde, et Branson avaient déjà été critiqués pour avoir utilisé leur richesse pour voler dans l’espace, plutôt que d’investir de manière à aider les gens. Le fondateur d’Amazon a encore plus énervé les critiques lorsque, à son retour sur terre, il a remercié les employés et les clients en disant : « Vous avez payé pour tout ça. »

Mais le plan de Blumenauer pourrait également être une source de revenus importante pour le gouvernement si le tourisme spatial devient aussi important que Branson, Bezos et un autre entrepreneur milliardaire de fusées, Elon Musk, l’ont prédit.

Le membre du Congrès a clairement réfléchi à la question. Il a noté que si les vols transatlantiques des compagnies aériennes ont une empreinte carbone similaire à celle des voyages suborbitaux, les lancements spatiaux génèrent 60 fois plus d’émissions par passager. Et avec Virgin Galactic cherchant à envoyer un tas de touristes dans l’espace toutes les 32 heures, les chiffres pourraient s’additionner.

Blumenauer a déclaré que la nouvelle taxe devrait être appliquée par passager et varier en fonction de l’altitude. Les vols allant à plus de 80 miles au-dessus de la surface de la Terre, comme le voyage suborbital que Bezos a apprécié mardi, seraient plus taxés.

Les vols de la NASA à des fins de recherche scientifique seraient exonérés de la taxe. Dans les cas où certains passagers travaillent pour le compte de la NASA pour le progrès scientifique, la taxe ne serait perçue que pour les voyageurs qui viennent juste pour une balade.

« Les choses qui sont faites uniquement pour le tourisme ou le divertissement et qui n’ont pas de but scientifique devraient à leur tour soutenir le bien public », dit Blumenauer.

Je viens d’annoncer ma loi sur la sécurisation de la protection contre les émissions de carbone (SPACE). Les voyages dans l’espace ne sont pas des vacances exemptes d’impôt pour les riches. Les milliardaires qui volent dans l’espace – ne produisant aucune valeur scientifique – devraient faire de même, et même plus ! #ESPACETaxe🚀 — Earl Blumenauer (@repblumenauer) 20 juillet 2021

Les membres du Congrès ont également commencé à réfléchir à la réglementation du tourisme spatial pour des raisons de sécurité publique et de trafic aérien, mais un moratoire sur cette réglementation a été mis en place jusqu’en 2023 pour encourager l’innovation.

