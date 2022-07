Un membre du Congrès américain qualifie le critique de “f *** ing dips ** t” – RT World News

Le représentant Chuy Garcia a ensuite imputé le tweet à un membre de son personnel

Dans une tirade grossière, le représentant de l’Illinois Chuy Garcia a appelé un critique d’un projet de loi sur le contrôle des armes à feu récemment adopté “à la limite du retard”, et un “F ** king dips ** t.” Le démocrate de Chicago a alors promis de discipliner le membre du personnel qui, selon lui, avait envoyé le “absolument inapproprié” tweeter.

Garcia, qui se décrit comme un “Chicago progressiste” a voté vendredi pour interdire les soi-disant «armes d’assaut», une catégorie d’armes à feu qui, selon les démocrates, englobe tous les fusils, pistolets et fusils de chasse semi-automatiques avec des chargeurs de grande capacité et “caractéristiques militaires”.

Lorsque Garcia a tweeté à propos de son vote, un compte Twitter anonyme avec un peu plus de 750 abonnés a déclaré qu’il “Je n’ai même jamais entendu parler de ce type et je ne me conformerai pas même si sa loi idiote passe.”

Garcia a répondu par une tirade d’abus, tweetant « Tu es à la limite de l’arriéré, putain de merde ».

Le représentant Chuy García (D-IL) a tweeté des grossièretés et une insulte en réponse à un compte Twitter aléatoire avec 531 abonnés qui l’ont suivi. pic.twitter.com/LUjqWnDoxd – Joseph A. Wulfsohn (@JosephWulfsohn) 30 juillet 2022

“Ai-je bouleversé le petit membre du Congrès sans valeur?” l’affiche anonyme a répondu, avant que Garcia ne supprime à la fois son tweet original et sa réponse obscène.

Alors que les partisans de Garcia l’ont exhorté à maintenir son tweet profane, son porte-parole a publié samedi une déclaration expliquant que le “non autorisé” l’explosion a été publiée par un membre du personnel du membre du Congrès de l’Illinois, et que « blasphèmes et langage offensant envers les personnes vivant avec un handicap » sommes “incompatible avec l’histoire, les valeurs et le caractère du membre du Congrès Garcia.”

“La personne responsable sera tenue responsable et des mesures disciplinaires appropriées seront prises”, conclut la déclaration.

Le vote de Garcia aura finalement peu d’importance lorsqu’il s’agira de faire du projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Le projet de loi a été adopté de justesse par la Chambre avec 217 voix contre 213, avec deux républicains qui ont franchi les lignes du parti pour le soutenir et cinq démocrates qui ont fait défection pour s’y opposer. Il faut 60 voix au Sénat pour atteindre le bureau du président Joe Biden, une perspective peu probable étant donné que les deux partis détiennent 50 sièges à la chambre haute, et il n’est pas clair si la mesure a même le soutien des 50 démocrates.