George Santos, un républicain de New York qui a falsifié son curriculum vitae pour se faire élire, fait face à des accusations d’usurpation d’identité et de fraude.

Vendredi, le député républicain George Santos a plaidé non coupable des accusations d’usurpation d’identité, de détournement de fonds et de fraude électronique devant le tribunal de district américain de Central Islip, New York. Le représentant de New York risque d’être expulsé de la Chambre des représentants dès la semaine prochaine.

Santos, qui est devenu le premier républicain ouvertement gay élu à la Chambre en 2022, a été accusé plus tôt ce mois-ci d’avoir volé l’identité des donateurs de la campagne et d’avoir accumulé des milliers de dollars en frais frauduleux sur leurs cartes de crédit.

Il a également été accusé d’avoir détourné des fonds de son entreprise et d’avoir collaboré avec son ancienne directrice de campagne – qui a déjà plaidé coupable pour son rôle dans le crime présumé – pour falsifier les registres de dons de campagne afin de pouvoir bénéficier du soutien financier du Parti républicain.















Santos avait déjà été inculpé en mai de 13 chefs d’accusation fédéraux, dont sept chefs de fraude électronique, trois chefs de blanchiment d’argent, un chef de vol de fonds publics et deux chefs de fausses déclarations à la Chambre. Entre autres allégations, il a été accusé d’avoir créé une fausse société pour solliciter «contributions à la campagne” qu’il a consacré à ses dépenses personnelles, notamment aux vêtements de créateurs.

Suite à sa deuxième inculpation plus tôt ce mois-ci, le représentant en difficulté a insisté sur le fait qu’il prévoyait toujours de se présenter aux élections en 2024 malgré ses problèmes juridiques, promettant de lutter contre les accusations.jusqu’à la fin amère.»

Son compatriote républicain de New York, Anthony D’Esposito, a présenté jeudi une résolution visant à expulser Santos du Congrès. Le nouveau membre du Congrès est «pas apte à servir ses électeurs en tant que représentant des États-Unis“, a déclaré D’Esposito, mentionnant les fausses affirmations de Santos sur ses liens et ceux de sa famille avec “événements majeurs, notamment l’Holocauste, les attentats terroristes du 11 septembre et la fusillade dans la discothèque Pulse», ainsi que les accusations criminelles croissantes portées contre lui.

La mesure a été co-parrainée par quatre autres membres du Congrès et devrait être votée dès la semaine prochaine. En réponse, Santos a publié plusieurs «points de clarification” dans un message sur X (anciennement Twitter) jeudi, soulignant qu’il ne démissionnait pas et qu’il avait droit à une procédure régulière.

Le nouveau président de la Chambre, Mike Johnson, a semblé être d’accord lors d’une interview avec Sean Hannity de Fox News jeudi, dans laquelle Johnson, citant les républicains “majorité mince comme un rasoir» au Congrès, a affirmé que «George Santos bénéficie d’une procédure régulière.»

La carrière de Santos au Congrès a été entravée par des révélations selon lesquelles il avait largement romancé son histoire personnelle et politique – de son curriculum vitae professionnel à son héritage religieux et son casier judiciaire – pour finalement accéder à un siège contesté à la Chambre sans même une vérification superficielle des faits. de l’opposition démocrate. Il a admis «embellir» sa biographie mais a nié tout acte répréhensible.