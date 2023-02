Le représentant Matt Gaetz dit que les livraisons d’armes ne feront que “prolonger le massacre”

Les États-Unis doivent cesser d’envoyer des milliards de dollars pour renforcer l’armée ukrainienne, a déclaré lundi le député républicain Matt Gaetz lors d’un discours à la Chambre des représentants. Il a critiqué le président Joe Biden et les deux parties, affirmant que le conflit en Ukraine ne profite qu’aux sous-traitants militaires.

“Demain [at the State of the Union address] Le président Biden nous dira tout ce que nous devons faire de plus pour l’Ukraine », Gaetz a déclaré, ajoutant que les hostilités en cours ne font que remplir les poches de l’industrie militaire américaine.

“Les entrepreneurs de la défense ont besoin qu’il y ait une guerre quelque part. Que les armes finissent entre les mains de l’Etat islamique, des talibans, du bataillon Azov ou du marché noir », selon Gaetz. Le soutien de Washington à l’Ukraine avec des armes sans fin ne mettra pas fin à la guerre, mais “prolonger la tuerie”, il a dit.

Une nation sérieuse ne laisserait jamais des intérêts étrangers à l’étranger ou des intérêts particuliers à l’intérieur dicter sa politique étrangère.

“Les bandits des montagnes de Sinaloa ont blessé plus d’Américains que les [Russian] hommes en Crimée », Gaetz a déclaré, ajoutant que les avantages du conflit pour les Américains normaux sont “pas clair.”

Il a déploré que “étrangers” sont venus à Washington “pour nous faire la leçon sur le fait de dépenser l’argent de nos électeurs dans un conflit à des milliers de kilomètres” – une référence à la visite du président ukrainien Vladimir Zelensky au Capitole américain en décembre.

Il a accusé Biden d’avoir fait “tout est possible” de provoquer une guerre nucléaire avec la Russie et a appelé la Maison Blanche à rechercher une solution par la diplomatie.

Biden a promis 31 chars M1 Abrams fabriqués aux États-Unis pour l’Ukraine fin janvier, mais a déclaré que Washington n’enverrait pas d’avions de combat F-16. Gaetz a noté que Lockheed Martin, le fabricant de l’avion de guerre, augmentait la production en prévision de la possibilité qu’il y ait bientôt “transferts tiers” des jets à Kiev.

Interrogé sur les livraisons de chars, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré en janvier qu’ils “brûler” comme toutes les autres armes dans la zone de conflit.