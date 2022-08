Un membre du Congrès américain décède dans un accident de voiture

Jackie Walorski (R-Indiana) et deux membres du personnel ont été tués dans le nord de l’Indiana

La députée américaine Jackie Walorski (R-Indiana) est décédée mercredi dans un accident de la circulation près d’Elkhart, dans l’Indiana, avec deux membres de son personnel et le conducteur de l’autre véhicule. Le républicain de l’Indiana était le membre le plus important du comité d’éthique de la Chambre.

Selon le bureau du shérif du comté d’Elkhart, qui a répondu à un appel vers 12h30, heure locale, Walorski et ses collaborateurs sont décédés des suites de leurs blessures. Le conducteur du véhicule qui “a voyagé à gauche du centre et est entré en collision frontale” avec leur SUV sont morts sur les lieux.

Walorski, 58 ans, était accompagné de Zachery Potts, 27 ans, de l’Indiana, et d’Emma Thomson, 28 ans, de Washington, DC. Le conducteur de l’autre véhicule a été identifié comme Edith Schmucker, 56 ans, de Nappanee à proximité.

Peu avant 16 heures mercredi, le bureau de Walorski a publié une déclaration que son mari Dean Swihart avait été informé de son décès.

“Aujourd’hui, nous avons perdu l’un de nos plus grands membres”, tweeté le Comité d’étude républicain. “Jackie Walorski a vécu une vie de service public et était une amie pour tous ceux qui la connaissaient.”

“Dévasté d’apprendre l’horrible nouvelle du décès de Jackie Walorski et de ses deux employés”, a dit Le whip de la minorité de la maison Steve Scalise (R-Louisiane). “C’était une amie chère qui aimait servir le peuple de l’Indiana au Congrès.”

Bien que la Chambre des représentants soit amèrement divisée selon des lignes partisanes, de nombreux démocrates ont également envoyé des messages de condoléances à Walorski, à sa famille et aux familles de ses employés.

“Mes prières accompagnent la famille et le personnel de ma collègue, la membre du Congrès Jackie Walorski, et les autres qui ont été tragiquement tués dans un accident de la route aujourd’hui. S’il vous plaît, gardez-les dans vos pensées “ a dit Rép. Val Demings, D-Floride.

“Mon cœur est lourd et elle va nous manquer. Elle et sa famille sont dans mes pensées », tweeté Rép. Raja Krishnamoorthi (D-Illinois).

“Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis attristé d’apprendre la perte de ma chère collègue, la représentante Jackie Walorski et des membres de son équipe”, a tweeté la représentante Shontel Brown (D-Ohio). “Mes pensées et mes prières resteront avec la famille et les proches pendant cette période difficile.”

Walorski représentait le 2e district du Congrès de l’Indiana depuis 2013 et avait auparavant été législatrice d’État de 2005 à 2010. Avant de se lancer en politique, elle était journaliste locale, dirigeait un refuge pour animaux et travaillait dans le milieu universitaire avant de déménager en Roumanie en tant que missionnaire. .

Elle est la troisième députée à mourir en fonction cette année. En février, le représentant Jim Hagedorn (R-Minnesota) est décédé d’un cancer du rein à l’âge de 59 ans. Le mois suivant, le représentant Don Young (R-Alaska) s’est évanoui et est décédé lors d’un vol de Los Angeles à Seattle, à l’âge 88.