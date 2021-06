Un membre du Congrès américain assiste à l’audience Zoom en pyjama, montrant le ventre et les boxeurs à des collègues choqués (VIDEO) – RT USA News

Le représentant Donald Payne Jr. (D-New Jersey) a choqué certains collègues législateurs – et plus tard des utilisateurs de médias sociaux – après avoir assisté à une audience Zoom apparemment en pyjama et à un moment donné, même en exposant son estomac à la caméra.

Lors d’une audience à la Chambre des représentants jeudi, Payne a semblé ignorer que sa caméra était allumée. Un clip publié par la représentante Beth Van Duyne (R-Texas) montrait Payne se levant à un moment donné, son estomac exposé à la caméra. Il semble également porter des boxers. « Une autre raison pour laquelle les démocrates devraient quitter Zoom et retourner au travail. #Le combat est réel, » Van Duyne a tweeté lors de la publication des images. La représentante Yvette Clarke (D-New York) n’a pas été mise en phase par l’incident et a continué à parler à travers l’émission de pyjama Payne, mais d’autres étaient un peu plus choquées, comme la représentante Kat Cammack (R-Floride), qui a couvert son visage sous le choc alors qu’elle regardait Payne exposer sa garde-robe. Alors que certains ont trouvé le clip humoristique, beaucoup étaient également un peu offensés par l’attitude décontractée de Payne envers le travail. « Si les contribuables vous paient 174 000 $ par an, sortir du lit et mettre des vêtements pour le travail semble être une exigence minimale. » Représentant Brian Mast (R-Floride) tweeté en réaction au clip. La représentante Lisa McClain (R-Michigan) a exprimé une désapprobation similaire et a ajouté qu’un tel comportement est la raison pour laquelle le Congrès devrait revenir à « auditions en personne immédiatement ». Les Américains sont de retour au travail, il est plus que temps que les démocrates de la Chambre sortent de leur pyjama et retournent immédiatement aux audiences en personne. Ces problèmes de zoom continuent de m’ÉMERVEILLER ! https://t.co/SRACbaXEdp – Représentant Lisa McClain (@RepLisaMcClain) 17 juin 2021 La stratège conservatrice Rachel Bovard a utilisé le nouveau clip pour rappeler aux gens d’autres problèmes auditifs virtuels survenus au Congrès depuis l’année dernière. «Peut-être que la Chambre pourrait, vous savez, recommencer à faire son travail en personne. Épargnez-vous l’embarras que sont ces audiences virtuelles à domicile », ajouta-t-elle à la fin de son fil. Le directeur législatif de Payne, Sam Morgante, s’est tourné vers Twitter pour défendre le membre du Congrès et a semblé accuser Van Duyne de se moquer du poids de Payne. « Ce n’est un secret pour personne qu’en tant que diabétique, le membre du Congrès a des problèmes de poids. Mais nous essayons de nous en tenir à la politique ici au Congrès », Morgante tweeté. Ce n’est pas la première fois que Payne fait des vagues pour son comportement lors d’une audience virtuelle. Il a été accusé en mars d’avoir dormi devant la caméra lors d’une audition du sous-comité de l’aviation du comité de la Chambre sur les transports et les infrastructures. Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !