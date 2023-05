Un membre du Congrès américain arrêté pour une litanie d’accusations fédérales – RT World News

George Santos a déjà été appelé à démissionner après avoir affirmé qu’il avait menti à plusieurs reprises pendant la campagne électorale

Le membre du Congrès républicain George Santos, touché par un scandale, a été arrêté à New York pour une série d’accusations fédérales, notamment de fraude, de blanchiment d’argent et de vol de fonds publics, a confirmé le ministère américain de la Justice.

Un acte d’accusation en 13 chefs d’accusation, qui n’a pas été scellé mercredi, allègue que Santos « détourné les contributions des supporters, obtenu frauduleusement des allocations de chômage et menti dans les déclarations à la Chambre des représentants », selon un communiqué de presse publié mercredi sur le site Web du DoJ.

Santos comptait sur « malhonnêteté et tromperie répétées pour monter dans les salles du Congrès et s’enrichir », Breon Peace, procureur américain pour le district oriental de New York, a déclaré dans le communiqué. « Il a utilisé les contributions politiques pour se remplir les poches [and] a illégalement demandé des allocations de chômage qui auraient dû aller aux New-Yorkais qui avaient perdu leur emploi en raison de la pandémie », Paix ajoutée.

Parmi les allégations, l’acte d’accusation affirme que Santos a fraudé des partisans sous le faux prétexte que des dons seraient dépensés pour soutenir sa campagne électorale l’année dernière. Cependant, il dit que ces fonds ont plutôt été acheminés vers son « les dépenses personnelles, y compris les vêtements de créateurs de luxe et les paiements par carte de crédit. »















Le bureau du Congrès ou le conseiller juridique de Santos n’ont pas encore officiellement commenté son arrestation. Il devrait comparaître devant un tribunal fédéral à New York plus tard mercredi. Il n’est pas encore clair s’il sera tenu d’enregistrer un plaidoyer ou s’il le fera à une date d’audience ultérieure.

L’arrestation du membre du Congrès républicain de New York est la dernière tache sur le bilan politique de Santos. Après son élection pour représenter une section majoritairement riche de Long Island à New York en 2022, il a été révélé dans des reportages du New York Times et d’autres publications que Santos avait fabriqué de nombreux éléments de son parcours.

Santos a faussement déclaré qu’il avait obtenu un diplôme de l’Université de New York, tandis que les affirmations selon lesquelles il avait travaillé chez Goldman Sachs et Citigroup se sont également avérées fausses. Il a également fabriqué qu’il était d’origine juive et a faussement déclaré que ses grands-parents avaient échappé à la persécution par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le politicien, qui a déclaré être gay, a également omis de révéler qu’il était marié à une femme depuis plusieurs années dans un mariage qui s’est terminé en 2019.

Santos a admis avoir menti sur de vastes parties de son histoire personnelle et professionnelle déclarée, bien qu’il ait précédemment rejeté les allégations d’actes criminels.