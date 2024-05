Un membre du cabinet de guerre israélien exige des élections anticipées — RT World News

Benjamin Netanyahu et son principal rival Benny Gantz se sont affrontés sur les objectifs de guerre d’Israël et l’avenir de Gaza.

Benny Gantz, membre du cabinet de guerre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a présenté un projet de loi appelant à des élections anticipées. Le parti de Netanyahu a qualifié le projet de loi de « capitulation » au Hamas.

Le projet de loi a été soumis jeudi par le Parti de l’unité nationale d’Israël, un bloc composé du parti de centre-droit Kakhol lavan de Gantz et d’un certain nombre de législateurs indépendants. Le parti a déclaré que Gantz avait insisté pour organiser des élections avant le premier anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël en octobre prochain.

Le parti Likoud de Netanyahu est au pouvoir depuis 2022, soutenu par six factions d’extrême droite et ultra-orthodoxes qui ont menacé à plusieurs reprises de retirer leur soutien si Netanyahu accordait des concessions aux Palestiniens, comme autoriser l’aide humanitaire à Gaza.

La coalition de Netanyahu était toutefois sur un terrain fragile avant la guerre, les libéraux israéliens organisant des manifestations quasi-hebdomadaires contre ses réformes judiciaires controversées et son implication dans de multiples scandales de corruption. Dès le début des combats à Gaza, ces préoccupations ont été mises de côté et le Premier ministre a fait entrer Gantz, son principal rival, dans son cabinet de guerre composé de trois personnes.















Plus tôt ce mois-ci, Gantz a menacé de démissionner du cabinet de guerre à moins que Netanyahu ne publie un plan en six points pour un Gaza post-conflit. Parmi ses revendications figuraient le retour des otages israéliens toujours détenus dans l’enclave, le renversement du Hamas et la mise en place d’un « mécanisme international de gouvernance civile pour Gaza, comprenant des éléments américains, européens, arabes et palestiniens » tandis qu’Israël s’occuperait de la sécurité sur le territoire.

La dernière demande de Gantz est un point de friction pour Netanyahu, qui a refusé d’exclure un retour à une occupation israélienne totale de Gaza. Si cette position a apaisé les partisans de la ligne dure de son gouvernement, elle a également provoqué une rupture avec le troisième membre de son cabinet de guerre, le ministre de la Défense Yoav Gallant.

Le Likud a répondu avec dérision au projet de loi de Gantz. « La dissolution du gouvernement d’union est une récompense pour [Hamas Gaza leader Yahya] Sinwar, une capitulation face à la pression internationale et un coup fatal aux efforts visant à libérer nos otages », dit le parti.

Malgré sa faible popularité avant la guerre, la cote de popularité de Netanyahu a augmenté ces dernières semaines. Un sondage publié mercredi par la Douzième chaîne israélienne a révélé que 36 % des Israéliens ont choisi Netanyahu et 30 % ont choisi Gantz lorsqu’on leur a demandé. « Qui est le mieux placé pour occuper le poste de Premier ministre ? »

Ces chiffres représentent un renversement quasi total par rapport au mois dernier, lorsque 35 % avaient choisi Gantz et 29 % se sont rangés du côté de Netanyahu. Le dernier sondage montre également que Netanyahu devance le chef de l’opposition centriste Yair Lapid, de 37 % à 30 %, et devance l’ancien Premier ministre Naftali Bennett de 34 % à 32 %.