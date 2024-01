Un membre des Proud Boys qui a pris des selfies dans la tribune du Sénat le 6 janvier est condamné à 6 ans de prison

Un membre du groupe extrémiste Proud Boys qui a pris des selfies dans la tribune du Sénat lors de l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole et a dit un jour à un juge qu’il « recommencerait encore » a été condamné mercredi à six ans de prison, selon le gouvernement fédéral. » ont déclaré les procureurs.

Marc Anthony Bru, 44 ans, de Vancouver, Washington, a également été condamné à 36 mois de liberté surveillée et condamné à payer une amende de 7 946 $ et 2 000 $ de dédommagement. le bureau du procureur américain pour le district de Columbiaa dit dans un communiqué.

Bru a été reconnu coupable le 3 octobre de deux crimes, d’entrave à une procédure officielle et de troubles civils, ainsi que de cinq délits, ont indiqué les procureurs.

Le 6 janvier, ont déclaré les procureurs, Bru a rencontré d’autres membres des Proud Boys et avait « l’intention d’entraver la certification du vote du collège électoral ».

Bru a été parmi les premiers à franchir un périmètre restreint du côté ouest du terrain du Capitole, selon le bureau du procureur américain. Il s’est également dirigé vers une foule sur la place ouest, ont indiqué les procureurs, et a harcelé verbalement pendant près de deux heures la police du Capitole américain.

Alors que les agents tentaient de prendre le contrôle de la zone, Bru est devenu physique avec eux, ont indiqué les procureurs.

“À un moment donné, alors que les policiers tentaient de sécuriser la zone avec des barricades pour porte-vélos, Bru s’est précipité pour se joindre à une lutte entre les émeutiers et la police”, selon les procureurs. « Bru a utilisé tout son poids pour repousser la barricade du porte-vélos que la police tentait d’utiliser pour rétablir le contrôle d’une petite zone sur la West Plaza. Les policiers ont tenté de repousser Bru avec du gaz poivré, mais sans succès.”

Lorsque la ligne de police s’est rompue, ont déclaré les procureurs, Bru a gravi les marches du Capitole jusqu’à la terrasse supérieure ouest, où il a rejoint d’autres membres de la foule en scandant : « Laissez-nous entrer !

À l’intérieur du Capitole, ont déclaré les procureurs, il a fallu moins de 10 minutes à Bru pour se rendre à la tribune du Sénat, près de l’étage du Sénat, qui avait été évacuée environ 20 minutes plus tôt, ont indiqué les procureurs.

Dans la galerie, Bru a pris des selfies avec le parquet vide du Sénat en arrière-plan. Sur une photo, il a montré un signe de la main associé aux Proud Boys, ont indiqué les procureurs.

Le FBI a arrêté Bru le 30 mars 2021. Alors qu’il était en liberté provisoire, il a été arrêté à deux reprises pour conduite sous influence, mais il ne s’est pas présenté aux audiences prévues au tribunal dans les deux cas, ont indiqué les procureurs.

Le 26 juin de l’année dernière, Bru ne s’est pas non plus présenté à une audience préalable au procès prévue dans son affaire fédérale. Deux jours plus tard, il a publié sur les réseaux sociaux des captures d’écran d’une conversation qu’il avait eue au sujet d’informations qu’il n’avait pas présentées à l’audience fédérale, selon les procureurs.

Il a écrit : « bien, j’ai envoyé ma requête par courrier certifié au procureur, j’ai fini de divertir leur connerie —- », ont déclaré les procureurs.

Bru ne s’est pas non plus présenté à une deuxième audience du tribunal de district le 30 juin, et un mandat d’arrêt a été émis contre lui. Il a été arrêté le 23 juillet. Au cours de cette audience, il a déclaré à un juge fédéral, selon les procureurs : « Vous pourriez me donner 100 ans et je recommencerais quand même. »

Un avocat de Bru n’a pas immédiatement répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires sur sa condamnation.

Environ 1 265 personnes, originaires de presque tous les États, ont été inculpées de crimes liés à la violation du Capitole le 6 janvier 2021, ont indiqué les procureurs. Environ 440 personnes ont été inculpées d’agression ou d’entrave aux forces de l’ordre, selon les procureurs.