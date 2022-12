Un membre des Hells Angels et 6 autres accusés dans une affaire de trafic de drogue à l’échelle de la Colombie-Britannique

Un membre connu des Hells Angels et six autres hommes soupçonnés d’être impliqués dans une opération de trafic de drogue à grande échelle en Colombie-Britannique ont été accusés de dizaines d’infractions criminelles.

L’unité d’exécution spéciale des forces combinées de la Colombie-Britannique (CFSEU-BC) a commencé à enquêter sur les hommes de l’Okanagan et du Lower Mainland en 2020. Entre cette année et 2021, l’unité a exécuté 12 mandats de perquisition, révélant de grandes quantités d’argent, de drogue, d’armes et de Vêtements des Hells Angels.

Les sept hommes comprennent:

Jonathan Lutar, un homme de 39 ans de Vancouver et membre à part entière connu du chapitre Haney du Hells Angels Motorcycle Club

Courtney Lafrenière, un homme de 41 ans de Maple Ridge

Oakley Charest, un homme de 34 ans de Vernon

Matthew Shaw, un homme de 31 ans de Tsawwassen

Allan Arcangel, un homme de 51 ans de Vancouver

Roman Tassone, un homme de 28 ans de Vancouver

Lukas Tassone, un homme de 34 ans de Vancouver

Roman et Lukas Tassone sont toujours en liberté depuis mercredi (7 décembre). Les cinq autres ont été arrêtés et libérés sous conditions en attendant leur procès.

Un gilet des Hells Angels faisait partie d’un grand nombre d’articles saisis par la police lors de mandats de perquisition menés dans le Lower Mainland et l’Okanagan. (Photo gracieuseté de CFSEU-BC)

Au total, au cours de son enquête, l’UMECO-C.-B. a découvert et saisi plus de 30 kg de diverses drogues, dont du fentanyl, plusieurs armes de poing, des carabines et des fusils de chasse accompagnés de munitions, des gilets pare-balles, deux véhicules, une presse à cocaïne et des vêtements des Hells Angels.

Les accusations annoncées mercredi sont les derniers résultats des enquêtes sur le trafic de drogue de l’UMECO-BC. La semaine dernière, l’unité de police a également annoncé des accusations contre quatre hommes de l’île de Vancouver soupçonnés d’avoir des liens avec les Hells Angels et six hommes du Lower Mainland affiliés au gang Wolfpack et au trafic de drogue dans le Downtown Eastside de Vancouver.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Problème des gangs en Colombie-BritanniqueCrimeDrogue