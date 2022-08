Un membre des ” Beatles ISIS ” condamné à huit peines d’emprisonnement à perpétuité pour son rôle dans la prise d’otages et le meurtre d’Américains

Elsheikh a été condamné à huit peines d’emprisonnement à perpétuité concurrentes dans une salle d’audience de Virginie à l’occasion du huitième anniversaire de la décapitation brutale de l’une de ses victimes : le journaliste américain James Foley.

Elsheikh et un autre membre de la cellule, Alexanda Kotey, ont été inculpés en octobre 2020 de huit chefs d’accusation pour leur implication dans la prise d’otages et les meurtres de Foley, de son collègue journaliste américain Steven Sotloff, des travailleurs humanitaires américains Peter Kassig et Kayla Mueller, ainsi que de Ressortissants britanniques et japonais. Elsheikh a été condamné en avril.

S’adressant à la presse après la condamnation, Diane Foley, la mère de James Foley, a déclaré qu’elle était reconnaissante pour la condamnation mais l’a qualifiée de “victoire creuse”.

“Notre pays a perdu quatre de ses meilleurs citoyens. Nous, les familles, avons perdu nos proches pour toujours”, a-t-elle déclaré.

“Aussi grave, aussi sadique et aussi totalement répréhensible que possible”

Au cours du procès de deux semaines d’Elsheikh, d’anciens otages ont témoigné des conditions brutales, des passages à tabac, de la famine et de la torture auxquels ils ont été soumis par les membres de l’Etat islamique. Un communiqué de presse du ministère de la Justice a noté que, “selon les preuves présentées lors du procès, en plus d’avoir abusé physiquement et psychologiquement des otages, Elsheikh et ses co-conspirateurs ont participé à l’exposition de force des otages au meurtre d’autres otages détenus par l’Etat islamique”.

“D’août 2014 à octobre 2014, l’Etat islamique a publié des vidéos illustrant les décapitations de James Foley, Steven Sotloff et des citoyens britanniques David Haines et Alan Henning”, indique le communiqué. “En novembre 2014, l’Etat islamique a publié une vidéo montrant la tête décapitée de Peter Kassig.”

“En janvier 2015, l’Etat islamique a publié des vidéos montrant le corps décapité du citoyen japonais Haruna Yukawa et la décapitation du citoyen japonais Kenji Goto. Le 7 février 2015 ou vers cette date, la famille de Kayla Mueller a reçu un e-mail de l’Etat islamique confirmant la mort de Mueller en Syrie”, a-t-il ajouté. a dit.

Lors de la condamnation vendredi, le gouvernement américain a plaidé pour les huit condamnations à perpétuité consécutives, notant que les crimes commis par les membres de l’Etat islamique “sont aussi graves, aussi sadiques et aussi totalement répréhensibles que possible”.

“Comme les preuves au procès l’ont démontré, Elsheikh, Emwazi et Kotey ont aidé à diriger un réseau d’au moins neuf centres de détention dans lesquels 26 otages civils de 12 pays ont été retenus captifs en Syrie”, a déclaré le premier assistant du procureur américain Raj Parekh, selon un libération du ministère de la Justice.

“Ces actes de terrorisme vicieux contre le monde ont semé le carnage et la peur, et causé un profond désespoir. Et comme nous le savons malheureusement, ces crimes dévastateurs ont entraîné la mort d’au moins huit citoyens américains, britanniques et japonais, entre autres, y compris d’horribles décapitations. qui ont été médiatisés à l’échelle mondiale et revendiqués de manière perverse par la propagande de l’Etat islamique », a déclaré Parekh.

“Plutôt que de devenir des martyrs de leur cause monstrueuse, Elsheikh et Kotey ont été équitablement et impartialement reconnus coupables, dans une salle d’audience publique, de leurs crimes barbares”, a-t-il ajouté.

Elsheikh et Kotey, dont la citoyenneté britannique a été révoquée en raison de leur appartenance à l’Etat islamique, ont été capturés ensemble par les Forces démocratiques syriennes alors qu’ils tentaient de fuir vers la Turquie en janvier 2018. Le procureur général de l’époque, William Barr, a négocié avec la Grande-Bretagne pour extrader le couple vers le US pour les poursuites en retirant la peine de mort de la table comme considération pour la détermination de la peine.

Kotey a plaidé coupable en septembre et a été condamné à huit peines d’emprisonnement à perpétuité simultanées plus tôt cette année. Le troisième membre de la cellule, Mohamed Emwazi, également connu sous le nom de « Jihadi John », a été tué dans une frappe de drone en 2015.

“La punition correspond au crime”

Le directeur adjoint du FBI, Paul Abbate, a déclaré dans un communiqué que la condamnation d’Elsheikh “démontre que ceux qui tuent ou blessent nos citoyens ne peuvent pas se cacher éternellement”.

Carl Mueller, le père de Kayla Mueller, a déclaré à la presse après la condamnation qu’il pensait que “la punition correspond au crime dans cette affaire”.

“Il passera le reste de ses jours dans une cellule et aura le temps de réfléchir à ce qu’il a fait”, a déclaré Mueller. “Et c’est aussi un moyen de dissuasion pour les autres, de ne pas faire ce genre de chose.”

Carl Mueller a déclaré que la famille s’efforçait toujours de découvrir ce qui était exactement arrivé à sa fille, qui, selon l’Etat islamique, a été tuée lors d’une frappe aérienne jordanienne sur Raqqa.

“Nous voulons la ramener à la maison. Nous voulons la mettre sur le sol américain où elle appartient”, a-t-il déclaré.

Cette histoire a été mise à jour avec une réaction et un contexte supplémentaires.