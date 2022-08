Un membre des Beatles de l’Etat islamique écope de la prison à vie pour torture et demande de rançon d’otages américains

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’un des hommes de l’Etat islamique dans le groupe surnommé “les Beatles” précédemment reconnu coupable de l’enlèvement et du meurtre d’otages américains a été condamné vendredi à huit peines d’emprisonnement à perpétuité.

El Shafee Elsheikh, 34 ans, a été condamné au palais de justice fédéral d’Alexandria, en Virginie, pour des crimes qu’il a infligés à au moins huit citoyens américains, britanniques et japonais.

Parmi les victimes figuraient les journalistes américains James Foley et Steven Sotloff, ainsi que les travailleurs humanitaires Peter Kassig et Kayla Mueller, ce qui a finalement entraîné leur mort.

Elsheikh n’a pas parlé après sa condamnation, mais Fox News a confirmé qu’il demanderait un appel et a affirmé que ses avocats de la défense n’étaient pas adéquats lors de son procès.

L’ancien citoyen britannique a servi comme combattant de haut rang de l’Etat islamique aux côtés d’Alexanda Amon Kotey – qui a été condamnée à la prison à vie plus tôt cette année – et a été capturé ensemble en janvier 2018 alors qu’il tentait de fuir la Syrie pour la Turquie.

UN MEMBRE DES BEATLES DE L’EI CONDAMNÉ À LA PRISON À VIE POUR DÉCAPITATIONS TERRORISTES

Selon une déclaration d’avril du ministère de la Justice, Elsheikh a aidé à superviser la prison et les centres de détention du groupe terroriste où les otages ont été détenus et forcés à endurer “un schéma prolongé de violence physique et psychologique”.

Elsheikh a supervisé la captivité de 26 otages en Syrie et “a personnellement participé à la détention et aux négociations d’otages pour les ressortissants britanniques, français, italiens, danois, allemands, espagnols, suédois, belges, suisses et néo-zélandais”.

Revenez sur cette histoire en développement.