Un membre d’équipage écope de 20 ans pour avoir poignardé mortellement un porte-conteneurs

LOS ANGELES (AP) – Un membre d’équipage qui a poignardé à mort son superviseur sur un porte-conteneurs en direction de Los Angeles a été condamné lundi à 20 ans de prison fédérale.

Michael Dequito Monegro, 44 ​​ans, des Philippines, a été condamné par un tribunal fédéral de Los Angeles. Il a plaidé coupable en mai d’avoir commis un acte de violence contre une personne à bord d’un navire susceptible de mettre en danger la sécurité de la navigation du navire.

Monegro travaillait sur le MSC Ravenna sur une course de deux semaines de Shanghai à Los Angeles en septembre 2020 lorsqu’il a poignardé l’homme alors que le navire se trouvait à environ 92 miles (150 kilomètres) au large de la côte sud de la Californie, selon son accord de plaidoyer.

Monegro a attaqué son superviseur dans un couloir à l’extérieur d’un vestiaire, ont déclaré les procureurs.

Les deux hommes se sont débattus et sont tombés. Monegro est monté sur sa victime, l’a poignardé, a sorti un deuxième couteau de la combinaison de son superviseur et l’a attaqué avec les deux couteaux alors que d’autres membres d’équipage tentaient de l’arrêter, notamment en lui lançant une poubelle, ont déclaré les procureurs.

Monegro a poignardé la victime 31 fois, selon un communiqué publié lundi par le bureau du procureur américain.

“Monegro n’a cessé de poignarder la victime que lorsqu’elle est devenue trop fatiguée pour continuer”, indique le communiqué.

Le capitaine, le second et le chef mécanicien du navire sont arrivés et le capitaine a finalement persuadé Monegro de descendre de la victime, qui est décédée sur le navire, selon le communiqué.

Monegro a été gardé sous surveillance dans sa cabine et arrêté une semaine plus tard lorsque le navire a accosté au port de Los Angeles.

Les autorités n’ont pas indiqué le motif de l’attaque. La victime, identifiée dans les documents judiciaires uniquement par les initiales “MS”, a laissé une femme et une fille alors âgée de 17 ans. Il était le seul gagne-pain “et sa mort a causé une pression financière importante sur la famille”, ont déclaré les procureurs dans un mémorandum de condamnation.

The Associated Press