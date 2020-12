Un membre d’équipage d’une compagnie aérienne a enfreint les règles d’isolement et est sorti faire la fête à Sydney il y a des semaines – et les habitants de la Nouvelle-Galles du Sud n’en ont été informés que vendredi.

Le Premier ministre Gladys Berejiklian a révélé vendredi qu’un membre d’équipage s’était rendu dans plusieurs « lieux » après avoir enfreint les règles d’isolement « il y a quelques semaines ».

Le gouvernement de l’État se démène maintenant pour changer les arrangements pour les membres d’équipage internationaux.

L’équipage aérien sera forcé de se rendre dans deux hôtels de quarantaine désignés à partir de mardi prochain – plutôt que de se répartir entre 25 et 26 emplacements comme ils le sont actuellement.

L’endroit où le membre de l’équipage voyou s’est rendu n’a pas été révélé et « heureusement, cela ne semble pas avoir représenté quoi que ce soit », a déclaré le Premier ministre.

La divulgation est intervenue alors que les autorités ont annoncé que le groupe des plages du nord avait explosé séparément à 28 cas au total.

Le gouvernement de l’État se démène maintenant pour changer les arrangements pour les membres d’équipage internationaux (photo). Il n’est pas suggéré que l’équipage ci-dessus ait violé la quarantaine

Le groupe des plages du nord de Sydney a explosé en buvant des boissons dans deux pubs locaux alors que les traceurs de contact travaillent pour traquer le «patient zéro» de la souche internationale.

Une légion de traceurs de contact NSW travaillent avec frénésie pour voir s’ils peuvent lier le virus échappé à une violation de la quarantaine de l’hôtel ou à l’arrivée de l’équipage de conduite international.

Le directeur de la santé de NSW, le Dr Kerry Chant, a déclaré que le groupe de cas était jusqu’à présent lié à un événement à l’Avalon RSL le vendredi 11 décembre et à une séance d’alcool au club de bowling local le dimanche 13 décembre.

Sur le cluster, huit cas se sont rendus au RSL vendredi dernier, seize cas sont allés au club de bowling dimanche, deux cas se sont rendus dans les deux pubs et deux autres cas avaient des liens avec l’un ou l’autre des événements.

«Nous avons eu un événement de classement important», a déclaré le Dr Chant.

Les tests génomiques ont confirmé que la souche Covid est d’origine américaine et est probablement entrée dans le pays en provenance des États-Unis.

Ground Zero: Une fête à Avalon RSL le vendredi 11 décembre a été liée à l’épidémie de virus sur les plages du nord

La souche du virus est « très proche » de celle trouvée chez une voyageuse à l’étranger qui s’est enregistrée en quarantaine dans un hôtel début décembre.

Mais la femme malade reste en quarantaine et les autorités doivent encore établir directement comment, si tout cela, elle est liée au cluster.

L’épidémie n’a pas été liée à un chauffeur de bus de l’aéroport de Sydney qui a été testé positif plus tôt cette semaine.

Les événements du pub Avalon ont tous deux eu lieu après que le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud ait assoupli les restrictions – rouvrant les pistes de danse à 50 personnes et doublant le nombre de clients dans les salles.

Un membre du groupe Nothing Too Serious a été testé positif après avoir joué à l’Avalon RSL le 11 décembre.

Il a ensuite assisté à deux concerts ailleurs dans la ville, faisant craindre que le virus ne soit « semé » dans la grande région métropolitaine.

L’homme était sur scène à Penrith RSL dans l’extrême ouest de Sydney entre 13h et 18h le 13 décembre et au Kirribilli Club dans le nord de la ville le 14 décembre.

Un couple divorcé vivant à Avalon sur les plages du nord a été parmi les premières plages du nord à être testées positives au virus mercredi.

Les autorités craignent que le couple divorcé ait pu propager le virus sur toutes les plages, au milieu d’affirmations selon lesquelles ils ne se seraient pas auto-isolés après avoir été testés.

Bien que contagieuse, la femme s’est rendue aux vestiaires locaux de Palm Beach. L’un ou les deux sont allés dans des cafés, un supermarché Woolworths et une pâtisserie locale.

L’un d’eux s’était rendu au «Bowlo» dimanche. Un travailleur de soins âgé aurait été sur la piste de danse cet après-midi et a depuis été testé positif.

Un troisième client de Bowlo a depuis déclaré au Sydney Morning Herald qu’il avait « même léché le sol » dans son enthousiasme à l’idée de retourner au pub. Il regrette l’acte.

Les autorités ont depuis émis des alertes pour des dizaines d’autres endroits à travers la «péninsule insulaire» des plages du nord.

Il a dépassé sa date d’utilisation et sa date utile Mary-Louise McLaws, experte en maladies infectieuses, sur le système de quarantaine des hôtels

Ils comprennent un magasin de fruits Dee Why, des supermarchés, des magasins de bouteilles, un salon de massage thaïlandais et des restaurants – et une quincaillerie à Artarmon, dans le nord de la ville, également.

En outre, les autorités ont confirmé un cas possiblement contagieux qui avait été transféré de Roseville dans le nord de la ville à Eveleigh dans le centre-ville.

Pendant ce temps, un certain nombre de trous ont été découverts dans les systèmes destinés à protéger le plus grand État d’Australie du virus au cours des quinze dernières semaines.

Un agent de quarantaine des hôtels Novotel et Ibis de Sydney a été testé positif au virus plus tôt ce mois-ci – prouvant que le système n’est pas infaillible

De même, un chauffeur de bus qui transporte des équipages aériens internationaux vers leurs hôtels a été testé positif plus tôt dans la semaine.

Un chauffeur de fourgonnette qui emmène des équipages aériens internationaux et nationaux de l’aéroport à leurs hôtels a été testé positif plus tôt cette semaine. Mais le chauffeur vit dans le sud-ouest de Sydney – loin des plages du nord – et ses contacts étroits sont isolés. Le directeur de la santé de NSW, Kerry Chant, a déclaré qu’il n’y avait aucun autre cas associé au conducteur de la camionnette.

Le 2 décembre, un nettoyeur d’un complexe hôtelier de quarantaine à Darling Harbour a été testé positif. Elle avait travaillé à la fois à l’hôtel Ibis et au Novotel. Le Novotel est un hôtel de quarantaine. Le nettoyeur avait également régulièrement emprunté les transports en commun depuis Minto, un trajet de 50 km.

Il est clair que les systèmes ne sont pas infaillibles. Le Premier ministre Berejiklian a déclaré que l’État ne savait toujours pas comment le virus avait éclaté.

Le professeur Mary-Louise McLaws, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de New South Wales, a déclaré que les maillons faibles du système doivent être résolus.

Le professeur McLaws a déclaré que si le système hôtelier était une réponse initiale efficace à la crise, il n’était plus approprié en raison de facteurs tels que le manque de circulation d’air et le fait d’être dans un environnement bâti. Elle a dit qu’ils devraient être déplacés hors de la ville vers des sites isolés.

« Il a dépassé sa date de péremption et sa date utile », a-t-elle déclaré au Daily Mail Australia.