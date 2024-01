Un membre de « White Lives Matter » écope de 18 ans de prison pour avoir incendié une église qui planifiait des événements de dragsters

WASHINGTON — Un membre du groupe pro-nazi White Lives Matter a été condamné à 18 ans de prison fédérale pour avoir lancé une bombe incendiaire contre une église de l’Ohio qui prévoyait d’accueillir deux événements de dragsters.

Aimeen Penny, un extrémiste d’extrême droite de 20 ans originaire de l’Ohio, a été arrêté l’année dernière après avoir préparé des cocktails Molotov et les avoir lancés sur l’église communautaire de Chesterland à Chersterland, Ohio, le 25 mars 2023.

Penny a plaidé coupable en octobre d’un crime haineux d’incendie criminel dans une église ainsi que d’utilisation du feu et d’explosifs pour commettre un crime. La juge Bridget Meehan Brennan a condamné lundi Penny à un total de 216 mois de prison.

Dans une condamnation note, les procureurs fédéraux ont déclaré que les incendies d’églises “ont une longue et sordide histoire aux États-Unis”, et ont déclaré que brûler une église “est un symbole de haine aussi puissant que de brûler une croix sur une pelouse ou de laisser un nœud coulant suspendu”. Selon les procureurs, Penny s’était déjà rendue à Wadsworth, dans l’Ohio, avant une heure du conte drag queen pour distribuer des dépliants de propagande pour le groupe. Lors d’un entretien avec le FBI, Penny “a déclaré qu’il se serait senti mieux si les cocktails Molotov avaient été plus efficaces et avaient incendié toute l’église”, ont écrit les procureurs.

Comparaissant devant le tribunal pour la détermination de la peine, Penny ne s’est pas excusé et a justifié ses actions en affirmant qu’il protégeait les enfants. selon le Columbus Dispatch.

Les procureurs ont déclaré que Penny était membre du groupe White Lives Matter, qu’ils ont décrit comme ayant «des opinions racistes, pro-nazies et homophobes».

À l’intérieur du véhicule de Penny, ont écrit les procureurs, les autorités ont trouvé un “fusil d’assaut M4 A1 Carbine de 5,56 mm avec lunette, 7 chargeurs de fusil contenant des munitions de 5,56 mm, une arme de poing Ruger, 3 chargeurs contenant des munitions de 9 mm, un gilet tactique, un bouclier et 3 couteaux”. gaines” tandis qu’une perquisition à sa résidence a permis de trouver “une arme de poing Glock 9 mm, 4 chargeurs contenant des munitions de 9 mm, un fusil Smith et Wesson MP-15, un pistolet Walther modèle P22, un fusil de chasse Iver Johnson Arms & Cycle Works de calibre 12, 15 chargeurs chargé de munitions, de diverses caisses de munitions et de souvenirs nazis. »

Penny, selon le FBI, a écrit un « manifeste » qui était fier de l’attaque, affirmant qu’il « était respecté pour cela » en prison. Le manifeste était “plein de récits historiques tordus et faux, d’appels à la guerre et à la violence, de justifications de ses actions et de propos haineux transphobes et antisémites”, ont déclaré les procureurs.

Penny pensait qu’il faisait « l’œuvre de Dieu » et qu’il « dirigeait l’histoire » en attaquant l’église, ont indiqué les procureurs. Penny, selon les autorités, semble s’être « de plus en plus radicalisée via des interactions en ligne depuis au moins 2017 » et « graviter autour de l’idéologie nazie et des groupes suprémacistes blancs ».

Matthew G. Olsen, procureur général adjoint de la Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, a déclaré que la sentence « tient M. Penny responsable d’avoir commis des violences contre une église de l’Ohio parce qu’il n’était pas d’accord avec la façon dont les fidèles ont choisi d’exprimer leurs convictions », et que “Les actes de violence extrémiste n’ont pas leur place dans nos communautés.”

La procureure générale adjointe, Kristen Clarke, de la division des droits civils du ministère de la Justice, a déclaré que les responsables espéraient que « cette sentence importante envoie un message clair et retentissant selon lequel ce type d’attaque alimentée par la haine contre une église ne sera pas toléré » en Amérique.

“Cet accusé a tenté d’incendier une église simplement parce que ses membres créaient un espace et apportaient leur soutien à la communauté LGBTQ+”, a déclaré Clarke. “Le ministère de la Justice enquêtera vigoureusement et poursuivra en justice ces violences insensées et motivées par des préjugés contre les personnes exerçant leur droit constitutionnellement protégé de pratiquer leur religion et d’exprimer leurs convictions.”