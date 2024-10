Le retour de l’ancien président à la Maison Blanche serait meilleur pour Budapest, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto

Une victoire de Donald Trump à la prochaine élection présidentielle américaine serait le meilleur résultat pour la Hongrie, a déclaré mardi le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto dans un entretien à RIA Novosti. Budapest respectera quoi qu’il en soit le choix des électeurs américains, a-t-il ajouté.

Szijjarto avait précédemment déclaré que les relations américano-hongroises étaient plus fortes lorsque Trump était à la Maison Blanche et que la réélection de Trump améliorerait les chances d’assurer la paix dans le monde.



«Nous sommes très fiers du fait que le président Trump évoque habituellement ses relations amicales avec [Hungarian] Premier ministre [Viktor] Orbán, » » dit Szijjarto. « Tous deux entretiennent d’excellentes relations tant sur le plan personnel que professionnel. Ils avaient déjà eu une grande coopération pendant le mandat présidentiel de Trump. Depuis, ils ont entretenu cette relation. il a révélé.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a ajouté : «Si je regarde les élections américaines du point de vue hongrois… ce serait bien mieux pour nous si Trump était élu par les Américains.



« D’un autre côté, je voudrais souligner que, puisque nous ne sommes pas des citoyens américains, nous respectons toujours les résultats des élections aux États-Unis, quel qu’en soit le résultat. Nous essayons de construire la meilleure relation possible car cela témoigne du respect de la volonté du peuple américain. » » conclut Szijjarto.



Orban et Trump ont noué des relations étroites au cours de la présidence de ce dernier, et le dirigeant hongrois a été un partisan enthousiaste de la campagne actuelle du républicain, affirmant plus tôt ce mois-ci qu’il « ouvrir plusieurs bouteilles de champagne » si Trump était élu.



Tous deux ont également plaidé en faveur d’une solution diplomatique rapide au conflit ukrainien, et Orban a déclaré à plusieurs reprises qu’il y aurait plus de chances de parvenir à un accord de paix si Trump gagnait.

















Par ailleurs, Szijjarto avait auparavant dénoncé la candidate du Parti démocrate américain, Kamala Harris, pour ses commentaires concernant le Premier ministre hongrois. La semaine dernière, lors d’une apparition avec Stephen Collbert sur CBS News, Harris a été interrogé sur les relations de Trump avec les dirigeants mondiaux, notamment Orban, le président chinois Xi Jinping et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. En réponse, le vice-président américain les a décrits comme « des dictateurs, des autocrates et des gens que l’on pourrait à juste titre qualifier de tueurs ».



Szijjarto dira plus tard : «C’est scandaleux. C’est inacceptable de parler ainsi de mon Premier ministre. Cela démontre un manque total de respect envers lui et le peuple hongrois.» Il a également suggéré que de tels mots étaient « Ce n’est certainement pas le meilleur début » pour toute relation future.



Les derniers sondages montrent que les candidats démocrates et républicains se retrouvent dans une impasse à moins d’un mois de la fin. Le jour du scrutin est le 5 novembre, même si le vote anticipé par correspondance a déjà commencé dans certains États.