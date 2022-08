Le Luxembourg déclare que les dirigeants du bloc devraient envisager une résolution diplomatique du conflit russo-ukrainien

L’UE ne peut pas continuer à introduire sanction après sanction contre la Russie, a déclaré mercredi le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Jean Asselborn lors d’un sommet informel des ministres des Affaires étrangères du bloc à Prague.

Il a noté que tôt ou tard l’UE devrait revenir à la diplomatie, même s’il a admis que le moment n’était pas encore venu.

“Nous essayons de nous assurer que les règles déjà adoptées [sanctions] sont mis en œuvre. Vous ne pouvez pas constamment [impose] sanctions, sanctions, sanctions. À un moment donné, vous devez réfléchir à la façon dont nous pouvons reprendre le chemin de la diplomatie. Je sais que ce n’est pas sur la table en ce moment », dit le ministre.

Il a ajouté que l’UE devrait éventuellement trouver un moyen de résoudre le conflit russo-ukrainien, notant à quel point les sanctions contre Moscou nuisent au bloc lui-même. Il a souligné le fait que le géant russe de l’énergie Gazprom a interrompu les livraisons de gaz à la France et que l’Allemagne a “un énorme problème.”

Mardi, le géant russe de l’énergie a coupé l’approvisionnement en gaz de la société française de services publics Engie après avoir omis de payer intégralement les livraisons de gaz de juillet. Mercredi, Gazprom a suspendu le flux de gaz vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1, qui va vers l’Allemagne, pendant trois jours en raison de travaux de maintenance.

Les déclarations du ministre interviennent alors que le Luxembourg, ainsi que des pays tels que l’Autriche, la France et l’Allemagne, ont pris position contre l’introduction d’une interdiction générale de visa pour tous les citoyens russes, qui avait été proposée par un certain nombre d’États de l’UE, tels que la Pologne, l’Estonie et la République tchèque.

Asselborn a fait valoir qu’une telle mesure créerait “un nouveau rideau de fer en Europe” et a insisté sur le fait que les citoyens russes ordinaires ne doivent pas être visés par les sanctions de l’UE. “Nous avons tous convenu dès le début que c’était la guerre de Poutine”, il a dit.

La question de la restriction des déplacements des citoyens russes était devenue le sujet central du sommet de Prague, alors que Moscou a appelé de tels “irrationnel” actions comme allant à l’encontre des intérêts des États membres de l’UE. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a promis que Moscou exercerait des représailles contre de telles mesures d’une manière qui protège les citoyens russes.

“Bruxelles et les gouvernements européens individuels ont fait preuve à plusieurs reprises d’un manque absolu de sens … en ce qui concerne les impulsions anti-russes”, Peskov a déclaré mardi, notant que les politiques de l’UE dirigées contre la Russie avaient tendance à profiter aux États-Unis aux dépens de leur propre peuple.