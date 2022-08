Un membre de l’UE prend une décision sur les monuments commémoratifs de l’ère soviétique — RT World News

Tous les monuments en Estonie “avec des symboles soviétiques” seront supprimés “dès que possible”, a annoncé le Premier ministre Kaja Kallas

Tous les monuments commémoratifs de l’ère soviétique en Estonie doivent être supprimés “dès que possible,», a déclaré le Premier ministre du pays, Kaja Kallas, lors d’une conférence de presse jeudi. Elle a ajouté que le gouvernement était unanime sur la question.

S’exprimant après une réunion du cabinet, Kallas a déclaré qu’il y avait entre 200 et 400 monuments avec des symboles soviétiques dans le pays, un chiffre plus important qu’on ne le pensait initialement.

“Nous avons pris une décision clé – tous les monuments avec des symboles soviétiques doivent être retirés de l’espace public, et cela sera fait dès que possible,», a déclaré le Premier ministre.

Elle a ajouté que “les dates et la séquence spécifiques dépendront de l’état de préparation des gouvernements locaux et des plans logistiques.” Le gouvernement prévoit d’impliquer le secteur privé dans le processus de suppression.















Kallas a également discuté de la volonté de retirer le char soviétique T-34 affiché comme mémorial dans la ville à prédominance russophone de Narva. Le maire de la ville, Katri Raik, avait précédemment demandé au gouvernement de trouver une solution au milieu de la réaction des habitants contre un projet de suppression du monument. Elle a déclaré qu’environ 150 personnes s’étaient rassemblées près du mémorial mercredi après que des rumeurs aient émergé selon lesquelles la démolition était imminente.

“Puisque Narva ne va pas faire cela {démolir le monument}, il y a une tension là-bas, il est clair que l’État et le gouvernement estoniens devraient prendre cette décision de manière indépendante, c’est-à-dire supprimer à la fois cet élément à valeur symbolique et d’autres», a déclaré Kallas.

Elle a souligné qu’il n’est pas interdit de rendre hommage à la mémoire des morts, mais cela devrait être fait “au bon endroit, c’est-à-dire au cimetière.”

“Un char est une arme qui tue, ce n’est pas un objet commémoratif. Ces mêmes chars tuent en fait des gens dans les rues en Ukraine,», a expliqué le Premier ministre.

Affirmant que le Russe «agression” en Ukraine a ouvert quelques “blessures de longue date» dans la société estonienne, Kallas a déclaré que les monuments soviétiques servent de rappel de ces blessures et devraient donc être supprimés. D’après elle, “le gouvernement est unanime sur cette question.”

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié la décision du gouvernement estonien de démolir les monuments commémoratifs soviétiques de “scandaleux» et dit que cette pratique doit être fermement condamnée.















“{c’est} une guerre avec une histoire commune, se débarrasser des monuments est scandaleux et ne rend aucune nation, y compris l’Estonie, plus belle,” il a dit.

Peskov a admis qu’il n’y avait aucun moyen d’empêcher les autorités estoniennes de détruire les monuments commémoratifs, mais a exprimé l’espoir que les sociétés historiques russes présenteraient des propositions pour les sauver en les apportant en Russie.

L’annonce de Kallas est intervenue deux jours après que le maire de Riga, la capitale de la Lettonie voisine, a annoncé que le célèbre “Monument aux libérateurs de la Lettonie soviétique et de Riga contre les envahisseurs fascistes allemands” serait non seulement retiré du parc de la victoire de la ville, mais aussi démonté et recyclé.

La Seconde Guerre mondiale a pris fin avec le retour de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Estonie à l’URSS après la libération de leurs territoires des troupes allemandes par les forces soviétiques.

Les monuments de l’ère soviétique, décrits par certains dans les pays baltes comme “symboles de la réoccupation soviétique», sont depuis longtemps la cible des nationalistes locaux. La campagne pour leur retrait s’est intensifiée au niveau de l’État après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine fin février. Moscou a critiqué les actions des autorités des pays baltes, les qualifiant de “provocateur”.