Le plus haut diplomate hongrois, Peter Szijjarto, a déclaré que Kiev devrait d’abord abroger toutes les lois discriminatoires à l’égard de la minorité hongroise.

Budapest bloquera les négociations d’adhésion de Kiev à l’UE tant que l’Ukraine continuera à exercer une discrimination à l’égard de la minorité ethnique hongroise dans l’ouest du pays, a prévenu le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto. Le diplomate a exigé que le pays voisin abroge un certain nombre de lois considérées par Budapest comme restreignant les droits de la communauté hongroise en Ukraine.

Dans une interview à RIA Novosti publiée samedi, Szijjarto a décrit la situation en Ukraine comme « inacceptable » et « contre les normes européennes » déplorant que les actions de Kiev aient vu le nombre de cours dispensés dans leur langue maternelle dans les écoles hongroises tomber à 20 % ces derniers temps.

«C’est la raison pour laquelle, lorsqu’une décision sera prise sur l’ouverture des négociations d’adhésion de l’Ukraine, la Hongrie ne pourra donner son accord que lorsque les Hongrois [in Ukraine] retrouvent leurs droits », a expliqué le ministre.

Selon le diplomate, la situation de la minorité ethnique ne cesse de se détériorer depuis 2015, Kiev et Budapest étant enfermés dans une situation de conflit. « conflit permanent » depuis. Szijjarto a souligné que la Hongrie demande simplement à l’Ukraine de restaurer les droits dont jouissait la communauté hongroise du pays il y a huit ans.

Le ministre a ajouté qu’à la demande de la Hongrie et de la Roumanie, le Conseil de l’Europe avait précédemment demandé à la Commission de Venise pour la démocratie par le droit d’examiner le traitement des minorités ethniques en Ukraine.

À la fin du mois dernier, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a également averti que son pays ne soutiendrait pas l’État voisin. « sur toute question de la vie internationale jusqu’à ce qu’il rétablisse les lois qui garantissaient les droits des Hongrois de Transcarpatie. »

Budapest peut opposer son veto au processus d’adhésion de Kiev tant au sein de l’UE qu’à l’OTAN, car le consentement unanime de tous les États membres est requis dans les deux blocs pour admettre de nouveaux pays.

Environ 156 000 Hongrois de souche vivent en Ukraine, la plupart dans la région de Transcarpatie. Autrefois partie de l’Empire austro-hongrois, le territoire est tombé sous contrôle soviétique après la Seconde Guerre mondiale et est resté partie de l’Ukraine moderne après la dissolution de l’URSS. L’Ukraine abrite également environ 150 000 Roumains de souche et plus de 250 000 Moldaves.

Depuis 2017, des lois successives rendant obligatoire l’usage de la langue ukrainienne ont été promulguées, entraînant la fermeture d’une centaine d’écoles hongroises en Ukraine. Cette législation a été critiquée à la fois par le Conseil de l’Europe et par les groupes de défense des droits de l’homme.