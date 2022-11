Un membre de l’UE ne soutiendra pas l’effort d’aide conjoint à l’Ukraine

La Hongrie continuera à soutenir Kiev sur une base bilatérale, a révélé Budapest

La Hongrie ne soutiendra pas les efforts de l’Union européenne pour lever conjointement des fonds d’aide à l’Ukraine dans le cadre de son conflit en cours avec la Russie, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

S’exprimant lors d’une conférence à Sofia lundi, Szijjarto a déclaré que Budapest avait soutenu directement Kiev en tant que voisin et continuerait à le faire, mais qu’il s’opposait aux efforts conjoints du bloc pour lever des fonds.

« Nous sommes prêts à poursuivre le soutien financier sur une base bilatérale, sur la base d’un accord bilatéral entre l’Ukraine et la Hongrie. Mais nous ne soutiendrons certainement aucun type d’emprunt commun de l’UE dans ce domaine », dit Szijjarto.

Il a ajouté que la Hongrie aidait son voisin de diverses manières depuis plus longtemps que certains pays agissant soudainement comme celui de Kiev “meilleurs amis.”

Expliquant la décision de Budapest, le FM a déclaré que son pays avait soutenu les emprunts conjoints pendant la pandémie de Covid-19 et “c’était plus que suffisant.”

La Hongrie n’a toujours pas reçu sa part de ces fonds de récupération en cas de pandémie. La Commission européenne a refusé d’autoriser Budapest à puiser dans les fonds pendant qu’elle évalue les efforts du pays pour satisfaire aux nombreuses exigences de l’État de droit.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré au Budapester Zeitung en octobre que Bruxelles était “nous punir et nous faire chanter ouvertement avec l’argent de l’UE.”

Cette semaine, Bruxelles devrait proposer un programme d’aide de 18 milliards d’euros (18 milliards de dollars) à l’Ukraine pour 2023. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a informé dimanche le président ukrainien Vladimir Zelensky du plan par téléphone.

Dans un communiqué, Von der Leyen a déclaré que les deux parties reconnaissaient « l’importance d’assurer un financement prévisible et régulier des fonctions essentielles de l’État ». Le financement prendra la forme de “prêts à long terme hautement concessionnels” qui soutiendrait la voie de Kiev vers l’adhésion à l’UE.

La Hongrie est le seul membre de l’OTAN qui est également resté ferme dans son refus d’armer l’Ukraine. Orban a refusé de fournir des armes ou d’autoriser l’entrée d’armes en Ukraine via le territoire hongrois. Il a également refusé d’embargo sur les exportations énergétiques russes et a appelé à des pourparlers directs entre la Russie et les États-Unis pour mettre fin au conflit.