Un membre de l’UE fait face à une pénurie de papier toilette

Les fabricants de papier en Allemagne affirment que la crise énergétique entraîne une hausse des prix et des approvisionnements limités

Les fabricants de papier allemands, dont le leader des soins personnels Essity, affirment subir une pression intense en raison de la crise énergétique actuelle. D’autres entreprises ont déjà déclaré leur insolvabilité ou réduit leur production en raison de la flambée des prix du gaz, alors que les chefs de file de l’industrie demandent au gouvernement d’introduire des plafonds de prix.

“D’après ce que nous entendons, cette crise est susceptible d’être plus grave pour les industries manufacturières que ne l’était Covid”, Carsten Rolle, responsable de la politique énergétique et climatique de l’association professionnelle BDI, a déclaré vendredi au Financial Times.

Avec les craintes croissantes de pénuries d’électricité et la hausse des coûts de l’énergie dans un contexte de réduction des livraisons de gaz en provenance de Russie, Essity – qui possède des marques telles que Zewa, Libresse et Lotus – affirme qu’elle a déjà dû augmenter ses prix jusqu’à 18 % et envisage des sources alternatives de carburant.

Pendant ce temps, d’autres fabricants de papier hygiénique, tels que Hakle, basé à Düsseldorf, qui opère depuis 1928, ont commencé à déclarer leur insolvabilité, affirmant que la flambée des prix de l’énergie, les coûts élevés de la pâte et les frais de transport ont rendu leurs entreprises financièrement non viables.

“En très peu de temps, les prix de l’électricité et du gaz ont explosé à tel point qu’ils ne peuvent bien sûr pas être répercutés aussi rapidement sur nos clients”, Karen Jung, responsable du marketing chez Hakle, a déclaré à Reuters.

Selon l’institut économique IWH, quelque 718 entités allemandes sont devenues insolvables en août, soit un bond de 26 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre devrait rester autour de 25 % en septembre et grimper à 33 % en octobre.

L’industrie papetière allemande appelle maintenant le gouvernement d’Olaf Scholz à décréter un plafond des prix de l’énergie, affirmant que c’est la seule chose qui peut arrêter les insolvabilités. “Je ne pense pas que la vague d’insolvabilités puisse être stoppée à moins que nous n’ayons un [energy price] casquette,” Volker Jung, directeur général de Hakle, a déclaré au FT.

Pendant ce temps, le vice-président de la Paper Industry Association, Martin Krengel, a déclaré dans un communiqué que le “priorité” était de “veiller à ce que les gens soient approvisionnés avec cette denrée importante.”

Les prix en Allemagne, ainsi que dans une grande partie de l’UE, montent en flèche depuis plusieurs mois maintenant. L’Office fédéral allemand de la statistique (Destatis) a rapporté cette semaine que les prix de l’énergie dans le pays avaient bondi de quelque 139 % au cours des 12 derniers mois, tandis que le prix de l’électricité avait bondi de 174,9 %.

Les économistes ont averti que l’économie se dirigeait vers une récession, le PIB allemand devant baisser de 0,7 % l’année prochaine.