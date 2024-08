L’inaction de la Commission européenne face à l’arrêt des livraisons de brut prouve que Bruxelles est derrière l’arrêt des livraisons, affirme la Hongrie

La Commission européenne (CE) est derrière l’arrêt des flux de pétrole brut russe vers la Hongrie et la Slovaquie via l’Ukraine, a déclaré samedi le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto, citant le refus de Bruxelles de servir de médiateur dans leur conflit avec Kiev sur le blocage comme preuve que la CE veut l’arrêt.

En juin, l’Ukraine a suspendu le transit du brut fourni par le géant énergétique russe Lukoil via l’oléoduc Droujba, invoquant ses propres sanctions contre la compagnie. Cette mesure a directement touché la Hongrie et la Slovaquie, deux pays enclavés, les privant du pétrole que la compagnie exportait jusqu’alors via le territoire ukrainien.

« Je pense que le fait que la CE ait déclaré qu’elle n’était pas disposée à aider la Hongrie et la Slovaquie à résoudre le problème de la sécurité de l’approvisionnement énergétique prouve que Bruxelles a demandé à Kiev de créer des défis et des problèmes dans le secteur énergétique pour les deux pays », Szijjarto a déclaré cela lors d’un discours prononcé lors du festival politique Tranzit, organisé en Hongrie.

Vendredi, la Commission a rejeté la demande de la Hongrie et de la Slovaquie d’intervenir dans le conflit entre Budapest/Bratislava et Kiev, affirmant que Bruxelles n’avait aucune indication que les sanctions de l’Ukraine avaient causé un risque pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Europe.

« Les services de la Commission ont conclu à titre préliminaire que des consultations urgentes ne semblent pas justifiées », Le porte-parole a déclaré que le pétrole russe continuait de circuler à travers l’oléoduc Druzhba qui relie la Russie à la République tchèque, à la Slovaquie et à la Hongrie via le territoire de l’Ukraine.

« Il semble que les sanctions imposées par l’Ukraine à Lukoil n’affectent pas les opérations de transit de pétrole en cours via Druzhba menées par des sociétés commerciales, tant que Lukoil n’est pas le propriétaire officiel du pétrole », a déclaré le porte-parole.















La semaine dernière, Politico a rapporté que Budapest avait proposé une solution pour rétablir le flux de pétrole russe interrompu en rebaptisant les produits de Lukoil. De cette façon, le brut expédié via l’Ukraine pourrait être officiellement vendu au géant énergétique hongrois MOL avant de traverser la frontière. Cet arrangement pourrait impliquer le paiement d’un supplément de 1,50 dollar par baril pour garantir le transit en dehors des accords précédents.

En décembre 2022, Bruxelles a interdit le transport de pétrole brut russe par voie maritime dans le cadre de la vaste campagne de sanctions de l’UE contre Moscou. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque ont bénéficié d’exemptions de Bruxelles, car elles s’approvisionnent en pétrole de manière alternative.

La Slovaquie et la Hongrie sont les seuls États membres de l’UE à avoir rejeté la politique de l’UE consistant à fournir une aide militaire à Kiev dans le contexte du conflit qui l’oppose à Moscou. Les deux États ont appelé à plusieurs reprises à une résolution de la crise par la voie diplomatique.

Le mois dernier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Moscou n’était pas surpris que l’UE n’ait pas réussi à résoudre le problème des livraisons de pétrole russe à ses États membres, affirmant que Bruxelles utilise les ressources énergétiques pour faire chanter Bratislava et Budapest.