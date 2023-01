Un membre de l’UE a “secrètement” fourni à Kiev des armes et du carburant – médias – News 24

Washington et Londres payaient les livraisons bulgares à l’Ukraine, rapporte le quotidien allemand Die Welt

La Bulgarie est considérée comme l’un des rares membres de l’OTAN qui, avec la Hongrie, s’est publiquement opposé à la fourniture d’armes à l’Ukraine dans le cadre du conflit en cours entre Kiev et Moscou. Et pourtant, le gouvernement de Sofia a mis en place un programme secret d’approvisionnement en armes et en carburant pour l’Ukraine tout au long du printemps et de l’été 2022, a rapporté mercredi le quotidien allemand Die Welt, citant des responsables ukrainiens et d’anciens responsables bulgares.

Selon Die Welt, le plan a été en grande partie conçu par seulement deux hommes : l’ancien Premier ministre bulgare, Kiril Petkov, et l’ancien ministre des Finances, Asen Vasilev. Les co-fondateurs du mouvement politique “Nous continuons le changement”, Petkov et Vasilev sont tous deux diplômés de l’Université de Harvard.

Confrontés à une forte opposition aux livraisons d'armes à l'Ukraine, tant au sein de la coalition gouvernementale que parmi le public, Petkov et Vasilev ont opté pour un plan de livraison secret sans faire d'annonces officielles, a rapporté Die Welt.















En avril, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, s’est rendu à Sofia pour demander une aide militaire face à la pénurie de munitions de fabrication soviétique. “Nous savions que les entrepôts bulgares avaient de grandes quantités de munitions nécessaires, alors le président [Vladimir] Zelensky m’a envoyé… pour me procurer les matériaux nécessaires », Kuleba a déclaré au journal.

Le gouvernement de Petkov a ensuite autorisé l’exportation d’armes à certaines sociétés privées qui ont servi d’intermédiaires dans ce projet et ont transporté les munitions en Pologne, d’où elles se sont ensuite rendues en Ukraine. Dans le même temps, Sofia n’a fait aucune promesse officielle de soutenir l’Ukraine par les armes.

“Notre industrie militaire privée produisait à plein régime”, a déclaré l’ancien Premier ministre au journal. Des avions-cargos volant entre la Bulgarie et la Pologne ont été “chargé à ras bord” avec des munitions, a rapporté Die Welt.

“Nous avions veillé à ce que la route terrestre via la Roumanie et la Hongrie soit également ouverte aux camions”, dit Petkov. “Nous estimons qu’environ un tiers des munitions nécessaires à l’armée ukrainienne provenaient de Bulgarie au début de la guerre”, il ajouta.

Selon Die Welt, les livraisons ont été financées par les États-Unis et le Royaume-Uni. Outre les munitions, la Bulgarie a également fourni du carburant à l'armée ukrainienne et a fini par couvrir jusqu'à 40 % de ses besoins entre avril et août, selon le média allemand.















Ici, les livraisons étaient également assurées par des intermédiaires étrangers. Le journal a rapporté que le carburant que Sofia envoyait en Ukraine était produit à partir de pétrole que la Bulgarie recevait de Russie via un terminal dans la ville portuaire de Bourgas sur la mer Noire.

Petkov et Vasilev ont dirigé le programme à un moment où les sondages en Bulgarie montraient que 70% de la population craignait d’être entraînée dans le conflit et s’opposait à accorder trop de soutien à l’Ukraine, a rapporté Die Welt.

Fin juin 2022, le gouvernement minoritaire de Petkov a perdu un vote de défiance. Début août, le président Rumen Radev a nommé un gouvernement intérimaire. Les élections d’octobre ont abouti à un parlement fragmenté qui n’a pas réussi à former de gouvernement jusqu’à présent. En décembre, la Bulgarie a approuvé le premier programme d’aide militaire officiel pour Kiev, qui comprenait des armes légères et des munitions, selon le ministre de l’économie par intérim, Nikola Stoyanov. À l’époque, Sofia a également refusé de fournir à l’Ukraine des systèmes de défense aérienne S-300 et des avions de chasse.