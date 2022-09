Un membre de l’OTAN vise la meilleure arme d’Israël – Haaretz

La Roumanie chercherait à acheter le système de défense antimissile Iron Dome

La Roumanie est “très enthousiaste” pour acquérir le système israélien de défense antimissile Iron Dome, a rapporté mardi le journal israélien Haaretz. Que la vente soit conclue ou non, le ministre roumain de la Défense, Vasile Dincu, a déclaré qu’il souhaitait intensifier les achats d’armes à l’État juif.

L’intérêt de la Roumanie pour l’accord, qui en ferait le premier pays de l’OTAN à déployer le système israélien, a été attribué par Haaretz à des sources anonymes. Cependant, la nouvelle fait suite à une visite de Dincu en Israël la semaine dernière.

Dincu n’a pas mentionné le dôme de fer dans une interview avec le journal, mais a déclaré que Bucarest souhaitait « pour améliorer notre coopération militaire et sécuritaire avec Israël dans de nombreux domaines ».

« Nous voulons apprendre d’Israël comment améliorer [our] militaire,” il expliqua. “En raison de son expérience, Israël a la meilleure connaissance du sujet.”

Financé par Israël et les États-Unis, le Dôme de fer a été déployé pour la première fois par Israël en 2011. Il a récemment été utilisé lors de l’opération israélienne de trois jours contre le Jihad islamique palestinien en août, Israël affirmant que ses radars et ses batteries de missiles avaient détecté et intercepté 97 % de roquettes lancées depuis l’enclave palestinienne de Gaza.

Malgré son efficacité apparente, Israël n’a pas réussi à trouver beaucoup de clients étrangers pour le système. Alors qu’un certain nombre de pays – dont le Canada, la Finlande, l’Inde et Singapour – ont acheté son composant radar, seuls les États-Unis et l’Azerbaïdjan ont acheté ses batteries de missiles, l’armée américaine n’en achetant que deux. Chypre aurait accepté d’acheter le système le mois dernier, tandis que l’Allemagne envisage également de l’acquérir, selon des informations récentes.

L’intérêt de la Roumanie pour l’armement israélien est également financier. Les usines roumaines fabriquent déjà des composants pour les drones, tourelles et autres équipements israéliens, et Dincu veut développer cela et vendre des armes israéliennes aux alliés de l’OTAN de la Roumanie.

Comme les États-Unis ont développé conjointement l’Iron Dome, toute vente du système à un pays étranger nécessite l’approbation de Washington.