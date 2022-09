Un membre de l’OTAN veut des représailles “dévastatrices” contre la Russie — RT World News

La réponse du bloc à toute utilisation d’ADM par Moscou en Ukraine ne doit pas être nucléaire, mais toujours massive, a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères

La réponse de l’OTAN à toute utilisation d’armes nucléaires tactiques par la Russie en Ukraine doit être “dévastateur” mais n’emploient que des armes conventionnelles, car la menace de Moscou n’est pas dirigée contre le bloc, a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau.

“A notre connaissance, Poutine menace d’utiliser des armes nucléaires tactiques sur le sol ukrainien, et non d’attaquer l’OTAN, ce qui signifie que l’OTAN devrait réagir de manière conventionnelle”, a-t-il ajouté. Rau a déclaré lors de son apparition de mercredi dans l’émission Meet the Press de NBC News.

« Mais la réponse devrait être dévastatrice. Et je suppose que c’est le message clair que l’alliance de l’OTAN envoie à la Russie en ce moment », a souligné le ministre.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dimanche que “les conséquences seraient horribles” pour la Russie s’il utilise des armes nucléaires en Ukraine, ajoutant que ce message a déjà été communiqué publiquement et en privé aux dirigeants russes.















L’avertissement faisait suite à un discours de Vladimir Poutine il y a une semaine, dans lequel il annonçait une mobilisation partielle en Russie et critiquait “certains hauts fonctionnaires dans les pays de l’OTAN” pour avoir laissé entendre que le déploiement d’armes nucléaires contre la Russie était justifié.

Le président a clairement indiqué qu’une telle décision ne resterait pas sans réponse de la part de la Russie, rappelant qu’elle dispose de son propre arsenal d’armes destructrices, dont certaines surpassent leurs homologues occidentaux. « Si l’intégrité territoriale de notre nation est menacée, nous utiliserons certainement tous les moyens dont nous disposons pour défendre la Russie et notre peuple. Ce n’est pas du bluff” a déclaré Poutine.

Au cours de la semaine dernière, les États-Unis et leurs alliés ont intensifié la collecte de renseignements et la surveillance, craignant que des signes indiquant que la Russie décide de déployer des armes nucléaires pourraient “arrive trop tard” Politico a rapporté mardi.

Selon des responsables américains, qui se sont entretenus avec le point de vente, la surveillance aérienne, spatiale et cyberspatiale des unités russes en Ukraine susceptibles de recevoir l’ordre nucléaire du Kremlin a été renforcée, une attention particulière étant également accordée à l’enclave occidentale russe de Kaliningrad.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a réitéré la semaine dernière que “Nous ne menaçons personne avec des armes nucléaires.” Il a renvoyé les journalistes à la doctrine militaire russe, qui stipule que les armes nucléaires ne peuvent être employées que si de telles armes ou d’autres armes de destruction massive sont ciblées sur le pays ou s’il est confronté à une menace existentielle des armes conventionnelles.