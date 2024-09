La vente de biens immobiliers aux citoyens du pays voisin présente un risque pour la sécurité nationale, a déclaré le ministre de la Défense

La plupart des citoyens russes ne pourront pas acheter de biens immobiliers en Finlande, selon une proposition annoncée lundi par le ministre de la Défense Antti Hakkanen. L’interdiction s’appliquera également aux personnes « influencé » par la Russie, a déclaré le bureau de Hakkanen.

La Finlande a déjà bloqué six ventes immobilières à des Russes au cours de l’année écoulée, au motif que les propriétés en question étaient situées à proximité de bases militaires et d’autres sites stratégiques.

L’interdiction proposée s’appliquerait à « les personnes dont le pays de nationalité a été jugé par l’Union européenne comme violant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance d’un autre pays ou dont le pays de nationalité peut constituer une menace pour la sécurité nationale de la Finlande », selon un communiqué publié sur le site Internet du ministère finlandais de la Défense.

Cette désignation s’applique actuellement aux Russes, que Hakkanen a décrit lors d’une conférence de presse comme « d’éventuelles influences hostiles contre la Finlande ». Le ministre a déclaré aux journalistes que les forces de l’ordre finlandaises surveillaient déjà 3 500 propriétés liées à des propriétaires russes, sans fournir plus de détails.















Hakkanen a déclaré que l’interdiction ne s’appliquerait pas aux citoyens ayant une double nationalité ou aux citoyens russes ayant une résidence permanente en Finlande ou dans tout autre pays de l’UE. Cependant, le communiqué du ministère de la Défense précise qu’elle s’appliquera aux personnes « qui sont détenus ou influencés par des citoyens ou des entités » de Russie, une description vague qui n’est pas expliquée plus en détail.

Un projet de loi basé sur cette proposition devrait être présenté au Parlement d’ici la fin de l’année.

Les relations entre Helsinki et Moscou se sont fortement détériorées après le début du conflit ukrainien en 2022, le pays ayant abandonné sa neutralité et demandé à rejoindre le bloc de l’OTAN dirigé par les États-Unis en mai de la même année. La Finlande a été acceptée comme membre de l’OTAN l’année dernière et, malgré un changement de gouvernement deux mois plus tard, l’État nordique a poursuivi sa politique antirusse.

Plus tôt cet été, la ministre finlandaise des Affaires étrangères Elina Valtonen a appelé les autres membres de l’OTAN à autoriser l’Ukraine à utiliser des armes données pour frapper des cibles situées au plus profond du territoire russe.

La déclaration du ministère de la Défense lundi est allée au-delà des précédentes mesures visant à bloquer les achats de biens immobiliers, décrivant toute vente aux Russes comme une menace pour « l’économie, les infrastructures, les entreprises et la sécurité finlandaises. »

« L’objectif des dispositions proposées est d’empêcher toute influence hostile à large spectre au moyen de biens détenus en Finlande », il a dit, sans expliquer le terme « influence à large spectre ».

L’annonce de lundi intervient près de deux mois après que la Finlande a adopté une loi permettant aux gardes-frontières de refouler les immigrants non européens qui entrent dans le pays via la Russie. Helsinki a accusé Moscou d’avoir envoyé ces personnes en Finlande dans le cadre d’une opération de sauvetage. « guerre hybride » visant à déstabiliser la nation nordique.

La Russie a démenti ces accusations. En avril, le ministère russe des Affaires étrangères a accusé Helsinki de refuser la coopération entre les agences frontalières des deux pays.