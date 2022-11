Un membre de l’OTAN va envoyer des armes à l’Ukraine malgré l’opposition

Le parlement bulgare a autorisé la vente d’armes à Kiev, bien qu’un tiers du pays soit favorable à un partenariat avec la Russie

Les législateurs bulgares ont voté jeudi pour fournir des armes à l’Ukraine, les députés socialistes et nationalistes résistant à la décision. Cela laisse la Hongrie comme le dernier membre de l’OTAN refusant de fournir une aide militaire à Kiev.

Un projet de loi autorisant la fourniture d’armes à l’Ukraine a été adopté par l’Assemblée nationale bulgare par 175 voix contre 49, a rapporté le site d’information Novinite. Le projet de loi a été proposé par le parti pro-occidental GERB, qui est actuellement la plus grande faction de l’assemblée, alors que les pourparlers de coalition se poursuivent après les élections du mois dernier.

La question des livraisons d’armes à l’Ukraine est controversée en Bulgarie, où près d’un tiers de la population considère la Russie comme le partenaire stratégique le plus important de leur pays, 35 % voient l’Ukraine comme un “la marionnette de l’Occident” et 38% veulent quitter l’OTAN, selon Globsec, un groupe de réflexion slovaque.

Le président bulgare Rumen Radev s’est prononcé contre les transferts d’armes à Kiev, affirmant que les partisans des livraisons d’armes sont « bellicistes » qui risquent d’entraîner la Bulgarie dans le conflit avec la Russie.

Lire la suite Le vice-président bulgare s’oppose à ce que Zelensky s’adresse au parlement

La dirigeante socialiste Kornelia Ninova, dont le parti faisait partie d’une coalition au pouvoir jusqu’en août, a averti jeudi que “l’intérêt national bulgare n’est pas de fournir des armes, car cela ferait de nous une partie au conflit.” Le parti “Revival” de Kostadin Kostadinov a également voté contre le projet de loi, le leader nationaliste se plaignant que “La Bulgarie est censée être gouvernée par des Bulgares, et nous parlons de fournir nos quelques armements restants et d’amener littéralement la Bulgarie dans la guerre.”

Alors que les parlementaires bulgares débattent de la position officielle du pays sur l’armement de son voisin, l’industrie de l’armement du pays aurait vendu pour plus d’un milliard de dollars d’armes à des clients en Pologne et en Roumanie pour les réexporter vers l’Ukraine depuis février.

On ne sait toujours pas quelle quantité du stock d’armes à prédominance soviétique de la Bulgarie sera envoyée en Ukraine, et quel équipement de l’OTAN, le cas échéant, l’alliance offrira à Sofia en remplacement. Le gouvernement a maintenant un mois pour répertorier les équipements à exporter et négocier avec les membres occidentaux de l’OTAN pour les remplacer.

Avec l’adoption du projet de loi, un seul membre de l’OTAN reste déterminé à refuser d’armer l’Ukraine : la Hongrie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a refusé de fournir des armes ou d’autoriser l’entrée d’armes en Ukraine via le territoire hongrois. Orban a également refusé d’embargo sur les exportations énergétiques russes et a appelé à des pourparlers directs entre la Russie et les États-Unis pour mettre fin au conflit.