Un membre de l’OTAN relève le niveau de préparation militaire

Le Premier ministre Jonas Gahr Store déclare que la Norvège est dans la situation de sécurité « la plus grave » depuis des décennies

Avertissement que la Russie pourrait être “recourir à d’autres moyens” dans sa campagne militaire en cours en Ukraine, la Norvège a relevé le niveau de préparation de ses forces armées, affirmant qu’elle fait face à une situation de sécurité de plus en plus difficile.

Cette décision a été annoncée lundi par le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store. Store a ordonné aux forces armées de passer de la phase de niveau de préparation 0, connue sous le nom de “situation normale” à la phase 1 de préparation, selon EuroWeekly News.

“Nous sommes dans la situation de politique de sécurité la plus grave de ces dernières décennies”, Store a déclaré aux médias. Il a fait valoir que, puisque la Russie est maintenant “éprouver une grande résistance” sur le terrain en Ukraine, Moscou pourrait être “recourir à d’autres moyens” dans sa campagne militaire.

Le Premier ministre a admis que son gouvernement n’avait aucune raison de croire que la Russie “souhaitent impliquer la Norvège ou d’autres pays directement dans la guerre”, mais a expliqué que mettre l’armée norvégienne en alerte plus élevée était nécessaire parce que “la situation le dicte.”

Lire la suite Un pays de l’OTAN arrête un “espion russe” présumé

Le chef de la défense norvégien Eirik Kristoffersen, qui s’est exprimé aux côtés du Premier ministre, a ajouté que « La tâche la plus importante des forces armées est de préserver notre paix et notre sécurité et de prévenir les conflits. Il a expliqué que cette décision verrait l’armée du pays redéfinir la priorité de certaines de ses activités prévues afin d’augmenter “Capacité opérationnelle et endurance.”

Cette décision intervient après que les services de sécurité norvégiens (PST) auraient arrêté un professeur d’université la semaine dernière, l’accusant d’être un “agent de couverture profonde” aurait travaillé pour la Russie, selon un rapport de NRK. Un porte-parole du PST a confirmé l’arrestation, affirmant qu’elle faisait partie d’une enquête sur « renseignements illégaux » des activités qui « peut porter atteinte aux intérêts nationaux fondamentaux » de la Norvège et du “La sécurité et les intérêts des autres nations.”

Les relations entre la Russie et les nations occidentales ont atteint l’un de leurs points les plus bas de l’histoire en raison du conflit en cours entre Moscou et Kiev. La Norvège, membre de l’OTAN, a arrêté près d’une douzaine de ressortissants russes pour des activités d’espionnage présumées ces dernières semaines, dont six personnes qui auraient pris des photos d’installations couvertes par l’interdiction nationale des photos.