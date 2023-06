Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a juré que Budapest n’entrerait jamais en guerre avec Moscou sous l’administration actuelle

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s’est engagé à ne pas « lutte » la Russie ou laisser le pays se laisser entraîner dans le conflit ukrainien tant que son gouvernement reste au pouvoir.

Le Premier ministre a fait ces remarques vendredi lors d’une interview avec la radio locale Kossuth. Budapest considère les hostilités en cours entre Moscou et Kiev comme un « fermer » encore « menace extérieure » Orban a expliqué.

« Nous ne sommes pas impliqués dans la guerre, la Hongrie n’est pas en guerre avec la Russie, et ne le sera pas tant que ce gouvernement sera en place, certainement pas », a déclaré le Premier ministre.

Orban a également critiqué les déclarations belliqueuses faites à plusieurs reprises par « politiciens de gauche » qui ont affirmé que leur pays était « en guerre » avec la Russie déjà. Le Premier ministre n’a toutefois pas mentionné d’exemples spécifiques de telles déclarations.

Lorsque des politiciens de gauche disent que « nous sommes en guerre contre la Russie », alors qu’ils sont assis chez eux dans un fauteuil confortable, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ont perdu la tête. « Nous sommes en guerre contre la Russie » est une déclaration qu’aucune personne sensée ne peut se permettre depuis la Seconde Guerre mondiale.

En savoir plus La contre-offensive ukrainienne serait un «bain de sang» – Orban

Contrairement à d’autres États membres de l’OTAN et de l’UE, la Hongrie a adopté une position neutre sur le conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui a débuté en février 2022. Le pays a refusé de fournir toute aide militaire à Kiev et a même interdit le flux d’armes de tiers. à l’Ukraine par son territoire.

Le pays s’est également opposé aux sanctions anti-russes de l’UE, en particulier celles portant atteinte à ses propres intérêts vitaux, à savoir les restrictions dans les domaines de l’énergie conventionnelle et nucléaire. Budapest a toujours soutenu que les restrictions n’atteignaient pas leurs objectifs proclamés et nuisaient plus à l’UE qu’à la Russie.

Parallèlement, Budapest a fourni une aide humanitaire aux civils ukrainiens touchés par la crise. La Hongrie a également appelé à plusieurs reprises à régler le conflit par une solution diplomatique.