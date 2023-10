La Slovaquie ne fournira pas d’armes à l’Ukraine, le ministre de la Défense a réaffirmé que la Slovaquie cherchait à revoir l’accord de coopération en matière de défense (DCA) avec les États-Unis pour s’assurer que l’accord reste en vigueur. “mutuellement bénéfique,” et en conséquence, les expéditions d’armes vers l’Ukraine cesseront, a annoncé le nouveau ministre de la Défense, Robert Kalinak.

“Quand les choses ne fonctionnent pas, il faut y remédier” Robert Kalinak a écrit samedi sur sa page Facebook, à la suite d’une rencontre avec l’ambassadeur américain Gautam Rana, où il a déclaré : “Les intérêts mutuels et les défis de sécurité actuels ont été discutés.”

« La politique étrangère et de défense de la Slovaquie a connu échec après échec et les Slovaques ne peuvent plus payer pour les erreurs de leur dirigeant. » a-t-il expliqué, ajoutant que l’accord actuel est « mal formulé » et impose à la Slovaquie l’obligation de renoncer « du matériel militaire et des munitions indispensables ».

Kalinak a souligné que la Slovaquie accorde une grande importance à la coopération avec ses « Partenaires occidentaux » mais les dirigeants nouvellement élus ne suivront pas les traces des précédents « gouvernement servile » et agira dans l’intérêt de son propre peuple.

"Nous avons fait part à l'ambassadeur américain lors de la réunion de la position du gouvernement pro-slovaque : nous n'enverrons pas de nouvelles livraisons des dépôts de munitions slovaques vers l'Ukraine et l'accord de défense devra être modifié." a conclu le ministre de la Défense.

La Slovaquie a officiellement suspendu toute aide militaire à l’Ukraine après la victoire du parti social-démocrate slovaque aux élections législatives de septembre. Le Premier ministre Robert Fico a juré que non “un seul tour [of ammunition] sera envoyé en Ukraine.

Vendredi, Fico a de nouveau remis en question le financement sans précédent de l’UE en faveur de Kiev, rejetant la nouvelle tranche proposée de 50 milliards d’euros et affirmant que la Slovaquie n’accepterait une contribution accrue à l’UE que si elle lui promettait que les fonds ne seraient pas versés. « détourné » par Kiev.